Ewa Bem gościła ostatnio w "Pytaniu na śniadanie", gdzie z Joanną Górską i Łukaszem Nowickim rozmawiała o zmarłym mężu i swoim powrocie na scenę. 74-letnia gwiazda nie planuje zrezygnować z występów - będzie koncertować, działa nad kilkoma projektami muzycznymi. Praca to dla Bem rodzaj terapii po śmierci ukochanego męża, który odszedł w styczniu tego roku.

Ryszard Sibilski zmarł w wieku 69 lat i do ostatnich dni pracował. Był bardzo związany z programami, które produkował - między innymi z "Postaw na milion", show prowadzonym przez Nowickiego. Bem bywała zazdrosna o to, jak wiele uwagi i czasu Sibilski poświęcał pracy zawodowej. W "Pytaniu na śniadanie" wspomniała nawet o pracoholizmie.

Powinnam powiedzieć, że to jest godne najwyższego uwielbienia i zasadniczo jest to na pewno powód ogromnej dumy, ale z drugiej strony - przemawiam teraz do wszystkich żon i do wszystkich mężów żon, że naprawdę nie można tyrać, nie można dać się zatyrać, zapracować tak ogromnie, jak pracował mój mąż - stwierdziła smutno.

Bem dodała, że choć była ze swoim mężem przez 42 lata, to niewiele czasu spędzali razem. Oboje byli zapracowani. Na szczęście bywało, że Ryszard towarzyszył małżonce podczas podróży i koncertów. Wtedy mieli czas dla siebie nawzajem.

Piosenkarka wróciła do śpiewania 2 tygodnie po śmierci męża. W ten sposób radzi sobie z żałobą. Zupełnie inaczej było, gdy lata temu straciła córkę, dziennikarkę TVN24 Pamelę Bem-Niedziałek.

Odejście Pameli ścięło mnie z nóg, wszystkich nas. Ja gdzieś powiedziałam, że udawałam, że żyję. I występowanie na scenie wydawało mi się czymś nie tylko niehonorowym, ale głupim, po prostu głupim... To zajęło prawie pięć lat starań mojego menadżera, pana Andrzeja Łukasika, bardzo delikatnego pushingu moich kolegów muzyków, którzy nie naciskali, ale tak troszeczkę mi podpowiadali, czy to, aby może już czas - wyznała Bem.

I dodała:

Po odejściu Ryszarda było inaczej, bo ja do ostatniego dnia występowałam i on, aż nie wiem, jak to nawet powiedzieć, ale miał pretensje do lekarzy, że oni go jeszcze jeden dzień nie chcą przetrzymać, bo ja mam koncert i ja muszę na ten koncerty pojechać. Tak dalece był w to zaangażowany.