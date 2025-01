Klamka zapadła! Ewa Bem podjęła radykalną decyzję po pogrzebie męża. "Potrzebuję wsparcia i mocy"

Ewa Bem zdecydowała! Po śmierci męża, z którym przeżyła kilkadziesiąt lat, i który była dla artystki największym wsparciem po tym, gdy zmarła jej córka Pamela, postanowiła kontynuować karierę sceniczną. Podjęła radykalną decyzję! - Moi mili… Pasmo tragedii moich ostatnich lat, a teraz też tygodni, bardzo mnie osłabiło. Jak chyba nigdy dotąd potrzebuję wsparcia i mocy. Teraz, w pustce po nagłej śmierci mojego Męża, jedynym dla mnie wytchnieniem jest śpiewać dla Was - napisała Ewa Bem i zaprosiła fanów na swój najbliższy występ.

W galerii pod artykułem prezentujemy zdjęcia z pogrzebu męża Ewy Bem Ryszarda Sybilskiego

A więc zapraszam z całej mocy na koncert do Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina w Gdańsku 6 lutego 2025 o 19:00. Spróbujemy przekonać Mistrza Fryderyka do muzyki Beatlesów w programie "Ewa Bem loves the Beatles & Grzech Piotrowski Band". Pełna nadziei na spotkanie - oddana Ewa Bem