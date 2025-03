Ewa Bem znów pokazała się na scenie! Dwa miesiące temu straciła męża. Tym razem nie usunęła się w cień

Ewa Bem ma za sobą bardzo trudny czas. 17 stycznia 2025 r. zmarł jej mąż, z którym przeżyła ponad 30 lat. 10 dni później odbył się pogrzeb Ryszarda Sibilskiego. Mężczyzna został pożegnany przez tłum gwiazd i pochowany w rodzinnym grobie, w którym do tej pory spoczywała jedynie Pamela Bem-Niedziałek.

Córka Ewy Bem i jej pierwszego męża odeszła niespełna 8 lat temu. To była ogromna tragedia, po której piosenkarka zrezygnowała z występów. Bem, pogrążona w żałobie, skupiła się wtedy ma osieroconych wnukach.

Teraz, gdy straciła towarzysza życia, postanowiła szybko wrócić na scenę. Muzyka okazała się dla niej tak potrzebnym lekiem.

Fryderyk 2025. Ewy Bem nie mogło zabraknąć!

23 marca odbyła się pierwsza gala muzyki jazzowej Fryderyk 2025. Ewa Bem, jedna z najlepszych polskich piosenkarek, musiała się na nim pojawić. Obok Bem na scenie wystąpili Henryk Miśkiewicz, Leszek Możdżer, Aga Derlak, Kuba Więcek, Anna Serafińska, Bernard Maseli i Atom String Quartet.

Podczas uroczystego wydarzenia wręczono nagrody. Fryderyka w kategorii Fonograficzny Debiut Roku Jazz zdobył Szymon Zawodny, Jazz Kompozytorem został Mateusz Smoczyński, Albumem Roku (Jazz Eksperymentalny) okazały się "Współgłosy" Marcela Balińskiego, Artystą Jazzowym Roku został Tomasz Dąbrowski, Albumem Roku (Jazz) określono "Better" Tomasza Dąbrowskiego & The Individual Beings.

Ewa Bem nie usunęła się w cień

Ewa Bem na gali wyglądała wspaniale. Wystąpiła w burgundowej, cekinowej kreacji do ziemi i z elegancko ufryzowanymi włosami. To nie był jej pierwszy występ od stycznia, gdy straciła męża. Gwiazda wróciła do śpiewania już 3 lutego. Musiało jej być naprawdę trudno! Jednak wsparcie publiczności zrobiło swoje.

Moi mili… Pasmo tragedii moich ostatnich lat, a teraz też tygodni, bardzo mnie osłabiło. Jak chyba nigdy dotąd potrzebuję wsparcia i mocy. Teraz, w pustce po nagłej śmierci mojego Męża, jedynym dla mnie wytchnieniem jest śpiewać dla Was - pisała Bem w sieci.

Jej pierwszy występ po śmierci męża odbył się na imprezie zamkniętej. Teraz Bem pojawiła się na ważnej gali i wypadła, jak zawsze, perfekcyjnie.

W marcu Bem gościła także w "Halo, tu Polsat", gdzie wspominała zmarłego małżonka.

Ewa Bem pochowała ukochanego męża. Pożegnał go tłum gwiazd