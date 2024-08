Ewa Bem wystąpiła w Sopocie miesiąc przed rocznicą śmierci córki. Pamela zmarła 7 lat temu w tragicznych okolicznościach

Ewa Bem od lat występuje jedynie okazjonalnie. W 2017 r., ze względu na osobistą tragedię - Bem straciła córkę, wycofała się ze świata muzyki. Później jednak wróciła na scenę, chociaż to było dla niej wyzwanie. Gwiazda ma 73 lata i problemy ze zdrowiem. Przed występami czuje stres, dlatego zawsze dobrze przygotowuje się do każdego wyjścia na scenę.

Przygotowania do koncertu idą takim naturalnym torem, czyli na początku było uzgodnienie repertuaru z organizatorami festiwalu, a teraz spokojnie się przygotowuję. Czekają mnie próby, no i szykuję formę, bo nie ukrywam, że teraz nie jest potężna. Nie było mnie jednak rok, więc to ma znaczenie i dla gardła i takiej fizycznej sprawności, ale mam nadzieję, że się powiedzie i będzie dobrze - opowiadała Bem w rozmowie z Plejadą.