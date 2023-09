Informacja o chorobie Ewy Bem zaniepokoiła jej fanów. Do sprawy odniósł się manager. - To tylko drobna niedyspozycja fizyczna. Przeciążenie pracą. Artystka niedługo wróci na scenę i do czynnej działalności artystycznej. To niestety nie będzie co prawda dziś albo jutro, ale - już niedługo. Mamy zaplanowane koncerty na jesień i jestem przekonany, że wszystkie się odbędą - zapewnił Andrzej Łukasik w rozmowie z WP.

Wszyscy mieli nadzieję, że 10 września artysta wystąpi w Świdniku. Poprzedni występ był zaplanowany na 27 sierpnia i został odwołany. "Pilna wiadomość dla osób, które wybierały się w niedzielę na koncert Ewy Bem. Z powodu problemów zdrowotnych artystki wydarzenie zostało przesunięte na 10 września" - pisali organizatorzy.

Choroba nie odpuszcza. Ewa Bem odwołuje kolejne koncerty, konieczne było zastępstwo

Niestety, występ zaplanowany na 10 września nie odbędzie się. "Zamiast ikony polskiego jazzu, legenda big beatu i rocka. W związku z problemami zdrowotnymi Ewy Bem w niedzielę na „Muzycznych wieczorach u Św. Kingi” zobaczymy zespół Skaldowie" - czytamy.

Trzymamy kciuki, żeby Ewa Bem szybko wyzdrowiała!

