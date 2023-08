Ewa Bem nagle odwołała koncert na Sopot Festival. Fani poważnie zaniepokojeni

Ewa Bem miał porwać Operę Leśną podczas ostatniego dnia Sopot Festival. Ku niezadowoleniu czekających na swoją idolkę fanów, ta w ostatniej chwili odwołała swój występ. Za mikrofonem zastąpiła ją Anna Karwan. - Pani Ewo Bem, nasza królowo, nie mogła Pani do nas dojechać na nasz festiwal, ale my wysyłamy największą moc zdrowia i szczęścia - mówiła ze sceny młoda piosenkarka. Fani byli poważnie zaniepokojeni całą sytuacją. Co się dzieje z Ewą Bem?! Czy dolega jej coś poważnego? W takiej sytuacji nie dało się dłużej milczeć i głos zabrał menedżer artystki. O komentarz poprosił go portal Wirtualna Polska. Okazało się, że Ewa Bem niedługo wróci na scenę, choć... nie tak niedługo, jak chcieliby niektórzy.

Ewa Bem z niedyspozycją fizyczną. Kiedy wraca na scenę?

Andrzej Łukasik zapewnia, że jego podopiecznej nie dolega nic poważnego. - To tylko drobna niedyspozycja fizyczna. Przeciążenie pracą. Artystka niedługo wróci na scenę i do czynnej działalności artystycznej. To niestety nie będzie co prawda dziś albo jutro, ale - już niedługo. Mamy zaplanowane koncerty na jesień i jestem przekonany, że wszystkie się odbędą - zapewnił optymistycznie menedżer Ewy Bem. Uff. Czekamy na powrót wielkiej artystki i życzymy jej dużo zdrowia.