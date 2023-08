i Autor: Forum Ewa Bem traci wiarę w Boga

Co się stało?

Ewa Bem ma problemy ze zdrowiem. Gwiazda odwołuje koncerty, nie przyjechała też na festiwal w Sopocie

Ewa Bem miała być jedną z gwiazd ostatniego dnia Top of the Top Sopot Festival. Anna Karwan ogłosiła, że do jej występu jednak nie dojdzie. - Pani Ewo Bem, nasza królowo, nie mogła Pani do nas dojechać na nasz festiwal, ale my wysyłamy największą moc zdrowia i szczęścia - powiedziała do zgromadzonej publiczności i widzów. Ustaliliśmy, że to nie pierwszy koncert, który Bem odwołała.