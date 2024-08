Ewa Bem: Co z jej występem w Sopocie?

W poniedziałek, 19 sierpnia, ruszył festiwal "Top of the top" w Sopocie. Wśród gwiazd są wielkie nazwiska, pojawić się mają także artyści dawno niewidziani na scenie. Podczas trzeciego dnia wystąpi prawdziwa legenda polskiej sceny muzycznej - Ewa Bem (73 l.). Od kilku miesięcy mówi się o złym stanie zdrowia artystki, dlatego jej udział w wydarzeniu niemal do samego końca stał pod znakiem zapytania.

W rozmowie z "Super Expressem" Andrzej Łukasik, menager gwiazdy, zapowiedział, że Ewa Bem na pewno pojawi się podczas koncertu. "Tak, Ewa Bem wystąpi w Sopocie, zgodnie z zapowiedzią. Tak jak pokazują to reklamy w telewizji. Bardzo się cieszymy" - powiedział.

Koncert "Muzyka to coś, co nas łączy" w Sopocie 21.08 poprowadzą Marcin Prokop, Damian Michałowski, Jan Pirowski. Początek transmisji 21 sierpnia o godz. 19:30.

Nie można zaprzeczyć, że Ewa Bem dla wielu jest wielkim autorytetem w świecie muzyki. Niedawno gościła w audycji "Czas pogody" w radiowej Jedynce. Podczas rozmowy została zapytana o to, co myśli na temat dzisiejszych muzycznych idoli. Odniosła się przy tym do obecnie najpopularniejszej piosenkarki młodego pokolenia, czyli Sanah. 26-latka bije wszelkie rekordy popularności, a na jej koncerty przychodzą tłumy. Jednak Ewa Bem nie jest jej zbytnio przychylna. "Prawdę mówiąc, to nie jest gatunek śpiewania, który mnie interesuje, już nie mówię, że pasjonuje. Myślę, że pani Sanah może się wykreuje dalej, czy rozwinie dalej, bo to jest etap, taki powiedziałabym, bardzo wczesny dla mnie" - przyznała gwiazda.

Piosenkarka zauważyła również, że wiele młodych piosenkarek śpiewa bardzo podobnie. Do tego stopnia, że nie da się ich od siebie odróżnić. "Ja w ogóle zauważyłam, że bardzo dużo dziewczyn w tę stronę poszło, śpiewających młodych. Ja nie chcę nikomu zrobić przykrości, słowo daję, no ale zmuszona do tego, żeby coś powiedzieć, muszę to jakoś określić. Ja bym powiedziała, że to jest rodzaj takiej piosenki dziecięcej trochę, imieninowo-ogniskowej czy coś, dlatego mało jest osobowości. Jak czasami słuchamy […] jakiś przegląd aktualności, to słowo daję, ja nie wiem, która to śpiewa, one wszystkie są takie same dokładnie" - powiedziała Bem.

