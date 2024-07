Ewa Bem odwołała koncerty. Niepokojące informacje przekazał mąż

Ewa Bem to artystka, której przedstawiać nikomu nie trzeba. Słynna piosenkarka w 2017 roku przeżywała wielką tragedię - w wieku zaledwie 39 lat zmarła jej córka. Po śmierci Pameli Bem-Niedziałek wokalistka na dłuższy czas zawiesiła swoją aktywność sceniczną. Ewa Bem na scenę wróciła dopiero w 2021 roku. Jej fani byli wówczas wniebowzięci. Niestety dwa lata później pojawiły się nowe problemy. Artystka miała wystąpić na festiwalu w Sopocie, ale w ostatniej chwili odwołała swój udział w imprezie, a jej piosenki zaśpiewali inni wykonawcy. W tym roku kolejne niepokojące informacje o Ewie Bem przekazał jej mąż - Ryszard Sybilski. - Mieliśmy trochę zdrowotnych problemów. Na razie czas odpocząć. Zobaczymy, co będzie dalej - mówił w rozmowie z magazynem "Rewia". Odwołane zostały koncerty artystki w Warszawie i w Katowicach. Teraz nowe wiadomości na temat Ewy Bem podał jej menadżer.

Ewa Bem wystąpi na festiwalu w Sopocie. Co z jej zdrowiem?

Tym razem - na szczęście - są to dobre informacje. Wcześniej TVN przekazał, że Ewa Bem ma być jedną z gwiazd tegorocznego festiwalu w Sopocie. Czy to oznacza, że ze zdrowiem piosenkarki jest już lepiej? - Skoro będzie śpiewała, to widocznie ze zdrowiem wszystko dobrze - stwierdził w rozmowie z Plotkiem Andrzej Łukasik, menadżer Ewy Bem. W zeszłym roku, gdy artystki zabrakło w Sopocie, prowadzący koncert Maciej Stuhr zwrócił się do niej prosto ze sceny. - Czekamy na panią i trzymamy za słowo, że niebawem się widzimy - powiedział. Nie tylko on czekał na piosenkarkę. - Pozwolę sobie na kilka słów prywaty. Pani Ewo Bem, nasza królowo, nie mogła pani do nas dojechać na nasz festiwal, ale my wysyłamy największą moc zdrowia, szczęścia. Będziemy na panią czekać - mówiła Anna Karwan, która rok temu na festiwalu w Sopocie zaśpiewała w zastępstwie legendarnej wokalistki. Wszystko wskazuje na to, że zarówno ona, jak i Maciej Stuhr i rzesze fanów Ewy Bem wkrótce doczekają się występu swojej ulubienicy.

