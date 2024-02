Niesamowite, kim jest mąż Ewy Bem! Pan Ryszard to szycha, właśnie zaczął nową pracę

Katarzyna Skrzynecka otworzyła się na temat zdrady. Wspominała o szukaniu nowych przygód. Co na to jej mąż Marcin?

Mąż wspierał Ewę Bem po śmierci córki

Ewa Bem w tym roku kończy 73 lata, ale cały czas jest aktywna artystycznie. Jej kariera została przerwana w 2017 roku, gdy zmarła jej córka Pamela. - Przez dwa lata od jej odejścia udawałam, że żyję. Przepychałam dzień za dniem. Funkcjonowałam głównie dzięki lekom, pomocy psychiatry, potem psychoterapeuty. I ukochanej rodziny - wyznała piosenkarka w rozmowie z "Twoim Stylem". Na scenę Ewa Bem powróciła w 2021 roku. Wyznała, że dostała znak od zmarłej córki. - Po śmierci córki zamówiliśmy jej olejny portret. Wisi w salonie. A ja mam taki poranny rytuał, że gdy wstanę, podchodzę do tego portretu i mówię: "dzień dobry", patrząc Pameli w oczy. Przepiękne, czarne, o głębokim, mądrym spojrzeniu. Bije z nich niesamowite ciepło. Długo liczyłam, że w tych jej oczach dojrzę jakąś wiadomość. Aż w końcu dotarło do mnie, że z jej portretu płynie do mnie spokój, jakby Pamela chciała mi powiedzieć: Mamo, ja odeszłam, ale wy jesteście. Żyj więc dalej. Wróć na scenę. Będę obok. Uznałam to uczucie za znak... --zdradziła artystka, która w najgorszych chwilach swojego życia mogła liczyć na wsparcie męża - Ryszarda Sybilskiego.

Kim jest mąż Ewy Bem? Ryszard Sybilski rozpoczął nową pracę

Ewa Bem i Ryszard Sybilski pobrali się 30 lat temu, ale prawie jak małżeństwo żyli już wcześniej. W związku przed ślubem byli aż 17 lat. W 1995 roku na świat przyszła ich córeczka Gabriela, która ze swoją zmarłą siostrą miała znakomite relacje. Kim jest mąż Ewy Bem? Mało kto wie, czym zawodowo zajmuje się Ryszard Sybilski. Mężczyzna jest prawdziwą szychą w środowisku artystycznym. Do niedawna był szefem Endemol Shine Polska, który produkował takie programy jak "MasterChef", "Big Brother" czy "Twoja twarz brzmi znajomo". Jak podaje portal Wirtualnemedia.pl, mąż Ewy Bem właśnie rozpoczął nową pracę. Od 1 lutego pełni on funkcję dyrektora zarządzającego firmy Jake Vision. Do firmy przeszła także Julia Ogińska, która została szefową działem sprzedaży. - Z Ryszardem jako dyrektorem zarządzającym i Julią wzmacniającą nasze wysiłki w zakresie sprzedaży i dystrybucji, będę mógł się skupić na produkcji i kreatywnej stronie programów czy seriali, a także wprowadzać w życie innowacyjne projekty - mówił cytowany przez serwis Beerend Jan Kepinski, CEO i właściciel Jake Vision. - Wspólnie tworzymy dynamiczny zespół, w którym wiedza i doświadczenie managerów pozwoli uwolnić pełny potencjał naszych przedsięwzięć - dodał.

