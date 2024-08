A jednak! Mamy wieści z pierwszej ręki o występie Ewy Bem w Sopocie

W poniedziałek 19 sierpnia zaczyna się festiwal "Top of the top" w Sopocie. Fani cały czas zastanawiają, czy odbędzie się, zapowiadany na deskach Opery Leśnej, występ Ewy Bem. Gwiazda ostatnio mocno podupadła na zdrowiu i do ostatniej sekundy nie było pewne, czy będzie w stanie zaśpiewać w Sopocie. My już wiemy, sprawdź!