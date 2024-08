A jednak Ewa Bem wystąpiła w Sopocie! Pokazała, kto tu potrafi śpiewać

Ewa Bem wystąpiła w 3. dniu festiwalu "Top of the top" w Sopocie. Legendarna wokalistka pojawiła się na scenie w towarzystwie młodszych wykonawców. Do ostatniej chwili nie było pewne, czy wokalistka pojawi się na scenie w Operze Leśnej ze względu na stan jej zdrowia. Ale potwierdziły się nasze informacje - zaśpiewała i to jak! Poznaj szczegóły.