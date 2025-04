Barbara Mularczyk miała zaledwie 14 lat, gdy trafiła na plan serialu "Świat według Kiepskich". Wówczas nikt nie spodziewał się tego, że produkcja Polsatu nadawania będzie grubo ponad 20 lat! Początki przygody początkującej aktorki z "Kiepskimi" były - delikatnie mówiąc - kontrowersyjne. Barbara Mularczyk po latach wspominała o tym w rozmowie z portalem Plejada. Z jej relacji wynika, że podczas castingu nastoletnie dziewczyny miały odegrać scenę związaną z... seks telefonem!

A przypominam, że wszystkie miałyśmy wtedy 12-14 lat. Ja podeszłam do tego na totalnym luzie. Spieszyłam się na trening (Barbara Mularczyk trenowała siatkówkę - red.), więc zapytałam obecne tam dziewczęta, czy wpuszczą mnie na początek kolejki. Zgodziły się. Mam dobrą pamięć wzrokową, więc sporą część tekstu zapamiętałam, a resztę dodałam od siebie. Bardzo pomogło mi to, że chodziłam z tatą do teatru, bo naoglądałam się tam różnych rubasznych scen. Zagrałam tak, jak podpowiadała mi wyobraźnia. Wszyscy się śmiali, więc czułam, że dobrze mi poszło