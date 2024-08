Co za wiadomości!

Sama to potwierdziła

To była miłość?

Który polski serial komediowy końca lat 90. był najlepszy? Trochę ich było... Szczególnie w telewizji Polsat. "Kiepscy", "Miodowe lata", Graczykowie", 13. posterunek" - to tylko część z nich. Wskazanie najlepszego to bardzo trudne zadanie. Jedni uwielbiali "Świat według Kiepskich" i zachwycali się dialogami bohaterów, drudzy z kolei woleli perypetie motorniczego Karola Krawczyka i kanalarza Tadeusza Norka i ich żon w "Miodowych latach". Jeszcze inni natomiast najbardziej lubili "13. posterunek" albo "Graczyków" i ich kontynuację "Graczykowie, czyli Buła i spóła" z niesamowitym Pawłem Wawrzeckim w roli "Buły". Niektórzy kochali wszystkie te produkcje jednakowo. W naszym quizie skupiamy się na "Kiepskich" i "Miodowych latach". Z którego serialu telewizji Polsat jest dana postać? Do wyboru są tylko dwie odpowiedzi, z których jedna jest prawidłowa. Rozwiąż QUIZ. Kiepscy czy Miodowe lata? Krawczyk, Paździoch, Kurski, Edzio.

QUIZ. Kiepscy czy Miodowe lata? Krawczyk, Paździoch, Kurski, Edzio Pytanie 1 z 20 Karol Krawczyk (w tej roli Cezary Żak) to bohater serialu: Kiepscy Miodowe lata Dalej

Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej polegającej na przedstawieniu zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu.