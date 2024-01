Niepokojące doniesienia dotyczące zdrowia Aldony Orman. Gwiazda będzie musiała przejść kolejną operację

Zygmunt Maziarz ze Słupczy uczestnikiem "The Voice Senior". To 88-letni strażak z pięknym głosem

Aldona Orman znów ma problemy zdrowotne?

Aldona Orman w ubiegłym roku zmagała się z poważnymi problemami zdrowotnymi. Gwiazda znalazła się w bardzo niebezpiecznej sytuacji gdy doszło u niej do pęknięcia tętniaka mózgu. Tylko błyskawiczna reakcja lekarzy i prawidłowe leczenie uchroniły Aldonę Orman przed niebezpiecznymi konsekwencjami. Aktorka przeszła dwie operacje. - Miałam jakieś bóle głowy, ale myślałam, że jest to związane z moim poprzednim wypadkiem na planie zdjęciowym. Brałam proszki przeciwbólowe. Teraz chciałabym przestrzec wszystkie osoby, które mają jakieś bóle, dolegliwości, i je trochę ignorują, jak ja. Nigdy bym nie pomyślała, że mogę mieć tętniaka w głowie, a nawet cztery... Nawet tego dnia, kiedy szłam na zdjęcia, wzięłam tabletki przeciwbólowe, by móc grać. I wydarzyło się to, co się wydarzyło - mówiła w wywiadzie dla "Pytania na śniadanie".

Teraz okazuje się, że Aldona Orman będzie musiała wrócić do szpitala. Wkrótce czeka ją kolejny zabieg. - Jak będę czuła się już całkiem dobrze, musi być założony stent na ostatniego, czwartego tętniaka. Doktor Michał Zawadzki, wybitny neurochirurg, artysta wśród lekarzy, uspokaja mnie, że to jest niewielki zabieg w porównaniu z poprzednimi operacjami i nie muszę się niczego obawiać - opowiadała Aldona Orman.

