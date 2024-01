Marzena Rogalska wróci to TVP? Dziennikarka dała jasną odpowiedź

Marzena Rogalska wróci do TVP?

Trwają wielkie zmiany w TVP. Część osób straciła swoje posady, a na ich miejsce wracają stare gwiazdy. Maciej Orłoś wrócił do prowadzenia "Teleexpressu". Pierwsze wydanie już za nami. Coraz więcej mówi się, że zmiany kadrowe TVP nie będą ograniczały się jednie do programów informacyjnych, ale mogą również wpłynąć na zatrudnienia w "Pytaniu na śniadanie". Niektórzy liczą, że do telewizji publicznej wróci Marzena Rogalska. Jeden z fanów dziennikarki postanowił zapytać się jej o to wprost. - Pani Marzenko, szczęśliwości w nowym roku. A może wróci pani teraz do TVP, do "Pytania na śniadanie"? Bez pani to nie to - napisał na Instagramie. Marzena Rogalska nie zignorowała pytania i postanowiła na nie odpowiedzieć. Jej słowa nie pozostawiają złudzeń. - Codziennie słyszę to pytanie, ale dobrze mi bardzo w TVN Style - odpowiedziała Rogalska.

