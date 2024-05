Starosta z Ostródy roztrzaskał służbowy wóz! Policja łaskawa dla polityka

Andrzej Wiczkowski (55 l.), to ma klawe życie. Nie dość, że co miesiąc wpada mu okrągła sumka na konto, to jeszcze do swojej dyspozycji ma służbową limuzynę. W czwartek, 2 maja wybrał się w wolny dzień od pracy, bo tego dnia jego urząd nie pracował, do sklepu na zakupy.Wyluzowany w ciemnych okularach ubrany nie jak na polityka przystało w garnitur, a plażowicz w białym polo, krótkich spodenkach i sandałach.

I tego dnia nie będzie mile wspominał. Wyjeżdżając z parkingu służbową Skodą Superb wymusił pierwszeństwo na jadącym Peugeocie. Wynik zderzenia jest taki, że służbowy samochód starostwa powiatowego musiała odholować laweta. Przybyli na miejsce policjanci, sprawdzili trzeźwość pana starosty i go jedynie poczuli.

Zwykły obywatel, za takie wykroczenie dostał by mandat bardzo wysoki mandat i 6 punktów karnych.

Pan starosta przez cały czas interwencji gdzieś telefonował. O komentarz w tej sprawie poprosiliśmy ostródzką policję. - Sprawca zdarzenia był trzeźwy i został pouczony. Zatrzymano dowód rejestracyjny - mówi pod.kom Michał Przybyłek.

