Ranny wilk na S7. Kierowcy zaniepokojeni

W sobotę rano (11 maja) na numer alarmowy 112 wpłynęło kilkanaście zgłoszeń od osób podróżujących drogą krajową S7 w kierunku Gdańska o tym, że w okolicy Małdyt w pasie drogowym znajduje się wilk. Ze zgłoszenia wynikało, że zwierzę jest ranne i ma problemy z poruszaniem się. Dyżurny morąskiego komisariatu na miejsce zadysponował patrol, który potwierdził zgłoszenie.

- Policjanci zabezpieczyli teren do czasu przyjazdu lekarzy weterynarii z Ośrodka Okresowej Rehabilitacji „Jelonki” znajdującego się w miejscowości Nowe Montarzysko w gminie Młynary - poinformował podkom. Michał Przybyłek z Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie. Ranny wilk został uśpiony, a następnie przeniesiony do klatki i przewieziony do kliniki na badania. Zwierzę prawdopodobnie zostało potrącone przez pojazd przy próbie przedostania się przez jezdnię. Poniżej galeria zdjęć z interwencji na S7.

