Wielkie zmiany. Tego w "Pytaniu na śniadanie" nie było nigdy wcześniej. Pojawiła się tęczowa flaga

Rusza 5. sezon "The Voice Senior". Będzie nowa prowadząca i jurorka. Kiedy i gdzie oglądać

"The Voice Senior"

Porządki w TVP nie ominęły także programów rozrywkowych. Media podają, że "Pytanie na śniadanie" czeka wielka rewolucja, a dotychczasowi prowadzący nie mogą być pewni swojego zatrudnienia. Jak podaje portal wirtualnemedia.pl, od teraz program będzie mieć nową szefową - Kingę Dobrzyńską. - Chciałabym, żeby ten program był ciągle lubiany przez widzów. I zrobię wszystko, żeby tak było - powiedziała Kinga Dobrzyńska w rozmowie z portalem wirtualnemedia.pl. To jednak nie wszystko, już teraz widać pewne zmiany w formacie i wśród zapraszanych gości. W sobotnim wydaniu "Pytania na śniadanie" dyskutowano o miłości. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że na kanapie programu zasiadły pary homoseksualne. - Podwójne zaręczyny u Karoliny i Agnieszki, wymarzony ślub Kuby i Dawida. Za chwilę w #PnŚ porozmawiamy o tym, jaka jest recepta na długoletni i szczęśliwy związek? Włączcie TVP2 - czytamy na Facebook'u.

Zobacz także: Rusza 5. sezon "The Voice Senior". Będzie nowa prowadząca i jurorka. Kiedy i gdzie oglądać

Podczas odcinka rozmawiano o miłości i pojawiła się nawet tęczowa flaga. To obrazek, który jeszcze kilka miesięcy temu wydawał się niemożliwy. - Tymczasem w @pytanienasniadanie. Cuda. Dotychczasowi widzowie muszą być w szoku. Ale tak wygląda świat - napisała Karolina Krowin-Piotrowska na swoim profili na Instagramie. W komentarzach w mediach społecznościowych możemy przeczytać, że sobotni odcinek wywołał wiele emocji. Niektórzy wspierali decyzję stacji. - Smutne jest to jak większość tych dorosłych i "dojrzałych" osób tutaj nie może pogodzić się z tym, że dwójka zwykłych ludzi może się kochać i być ze sobą szczęśliwi - napisała jedna z internautek. Byli też tacy, którym odcinek nie przypadł do gustu. - W święto Trzech Króli, a w Telewizji Polskiej dzieją się takie wariactwa .... 😔 masakra i brak poszanowania wartości 😒 - komentowała inna.