Rusza 5. sezon "The Voice Senior". Będzie nowa prowadząca i jurorka. Kiedy i gdzie oglądać

5 sezon "The Voice Senior". Kiedy i gdzie oglądać?

"The Voice Senior" to modyfikacja programu "The Voice", który stał się popularny na całym świecie. Od wielu lat realizowane są jego lokalne edycje wyłaniające początkujących artystów. Polska wersja programu jest obecna w TVP2 od 2011 roku i stale cieszy się ogromną popularnością. Wysokie wyniki oglądalności sprawiły, że pojawił się także inne wersje tego programu. Jedną z najpopularniejszych jest właśnie "The Voice Senior", w którym to na muzyczne pojedynki mierzą się seniorzy. Warunkiem uczestnictwa w programie jest skończony 60-ty rok życia.

W sobotę, 6 stycznia wyemitowana zostanie już 5. edycja "The Voice Senior". Przez siedem tygodni widzowie będą oglądać zmagania wokalistów na antenie TVP2 w każdą sobotę o godzinie 20:00 oraz 21:00. Nowa edycja przyniesie również zmiany w programie. Dotychczasowego trenera Piotra Cygowskiego zastąpi Halina Frąckowiak. Pozostałymi jurorami bez zmian będą: Maryla Rodowicz, Alicja Węgorzewska oraz Tomasz Szczepanik. Do roli prowadzącej powróci Marta Manowska, którą w czwartym sezonie zastąpiła Małgorzata Tomaszewska.