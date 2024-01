Dziennikarka znana z Polsatu kliknęła w link i straciła 160 tys. zł! Opowiedziała o tym w "19:30"

Niewyobrażalna tragedia. Nie żyje znany z Polsatu aktor i jego dwie córki. Wpadli do wody!

O całej sprawie Krystyna Kurczab-Redlich poinformowała w "19:30", nowym serwisie informacyjnym TVP. - Podeszłam do komputera i kierowana przez tego człowieka, który dzwonił, rzeczywiście coś tam kliknęłam parę razy w komputerze. W tym czasie dokonano na moim koncie 20 operacji plus operacja zamiany konta z euro na złotówki. I wszystko to było wyczyszczone kompletnie- mówiła załamana dziennikarka.

To nie był jednak koniec działań oszustów. Złodzieje chcieli także wyłudzić na dane Kurczab-Redlich kredyt o wartości 60 tysięcy. Włamali się także na jej media społecznościowe i opublikowali post sugerujący, że dziennikarka chce sobie odebrać sobie życie. Reportażystce udało się już odsyskać skradzione konto i sprostować nieprawdziwe informacje.

Dziennikarz "19:30, Mateusz Lachowski, zorganizował dla poszkodowanej dziennikarki zbiórkę pieniędzy. - Cios spotkał ją na koniec minionego roku, w którym po ciężkiej chorobie odszedł mąż, dziennikarz Jerzy Redlich. My, grono osób zafascynowanych jej twórczością oraz wspaniałą postawą, odwagą i osobowością, organizujemy tę zbiórkę by wróciła do niej zagarnięta przez złodziei suma - napisał Lachowski.

Na razie udało się zebrać ponad 75 tys. złotych z planowanych 160 tysięcy.