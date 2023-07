Rozmawiała z prawdziwą matką Putina. Koszmarne dzieciństwo, szczegóły szokują

Krystyna Kurczab-Redlich to dziennikarka, reportażystka, wieloletnia korespondentka w Rosji i autorka filmów dokumentalnych o Czeczenii, która ze względu na poruszane tematy częstokroć nazywana jest "polską Politkowską". Przeżyła ona w Rosji 15 lat. Jak mówi, jest to naród, który ani przez dekadę nie był wolny i nigdy nie doświadczył demokracji. - Rosjanie cały czas są traktowani jak mięso armatnie. Nie zdajemy sobie sprawy ze stopnia zniewolenia tego narodu przez władze. Oni nie mieli żadnego wyboru (...) Byłby to wspaniały naród, gdyby na moment dano mu być szczęśliwym - mówiła w programie "Didaskalia".

Polka jako jedna z nielicznych rozmawiała z prawdziwą matką prezydenta Rosji, Wierą Nikołajewną Putin. Jak ujawniła, Putin urodził się jako nieślubne dziecko we wsi Tieriechino, w październiku 1950 r. Matka zostawiła go pod opieką dziadków. Trzy lata później zabrała go do Gruzji, gdzie zamieszkali z jej nowym mężem. Ojczym miał pastwić się nad małym i wątłym dzieckiem. Sąsiedzi podkarmiali go jabłkami i winogronami. Gdy siostra ojczyma oddała chłopca obcemu mężczyźnie, matka znalazła go i odwiozła do Tieriechina. "Dziadkowie mieli dość przekazywania dziecka jak pakiet" i oddali go krewnym w Leningradzie. Tam Putinowi zmieniono metrykę - zyskał nowych rodziców i nową datą urodzenia. - To pierwsza rysa na jego charakterze. Psycholodzy mówią, że kiedy jest tak zachwiane poczucie własnej wartości u dziecka, to jest ono potem o wiele bardziej skłonne do kłamstw, agresji i braku empatii - stwierdziła polska reportażystka.

Pierwsza zbrodnia Putina

- Władimir Putin od początku swego zaistnienia przekreślał cudze życiorysy jednym machnięciem ręki - oceniła. Następnie wróciła do 1998 roku i przypomniała generała Rochlina, który "chciał spowodować podobny do Prigożyna bunt". - Został zastrzelony w swojej pościeli w nocy, teoretycznie przez swoją żonę, która przez 25 lat była jego wierną towarzyszką i nie miała żadnych powodów, by to zrobić. Tuż po tym, bez uprzedzenia, niejaki Putin został generałem FSB. Bardzo to było dziwne - opowiada na podstawie relacji ówczesnego szefa FSB, do którego w nocy przyprowadzono Putina, aby w ciągu zaledwie 20 minut przekazał mu całą służbę. - To była pierwsza zbrodnia, która miała znaczenie dla kariery Putina: zabicie generała i zrzucenie winy na żonę (…) Córka Jelcyna miała zasugerować, aby tę brudną robotę wykonał człowiek o stalowych oczach - oznajmiła.

Bogactwo Putina i jego przyszłość

- To jest człowiek, który wyrósł z potwornej biedy i nie potrafi cały czas opanować tego kompleksu. Jeżeli on musiał w pierwszym swoim samolocie prezydenckim mieć złoty sedes, a w domu na Krymie szczotki do WC w cenie około 80 euro, to zdajemy sobie sprawę z nieprawidłowości w psychice tego człowieka - oceniła bezkompromisowo.

Jej zdaniem prezydentowi Rosji najprawdopodobniej zostanie niebawem przedstawiona alternatywa: "albo przenosisz się na drugi świat, albo oddajesz władzę i znikasz na spokojną emeryturę". W takim wypadku, w jej ocenie, dyktator skorzysta z drugiej opcji, ponieważ jest "nieprawdopodobnym tchórzem". - Bardzo często bił się w młodości, ale tylko wtedy, gdy został napadnięty. Cała jego dalsza droga dowodzi ogromnego tchórzostwa i kompleksów (...) Nam się wydawało, że on lata samolotami wojskowymi, a nikt nie wie, że siedział tam przy nim pilot i cała sfera powietrzna była zamknięta dla ruchu. Albo to opanowywanie tygrysów, które były po środkach uspokajających. Cokolwiek robi Putin, było wcześniej zaasekurowane z każdej strony - stwierdziła.

