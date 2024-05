To nie Włochy, to mała miejscowość w Polsce. W wakacje może stać się prawdziwym hitem

Z Zabrza do Brukseli? Małgorzata Mańka-Szulik chce do Parlamentu Europejskiego!

Do dziś wielu Polaków z sentymentem przywołuje wspomnienia z Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Dla jednych to wspaniałe wspomnienia z dzieciństwa, dla innych szara rzeczywistość, z którą trzeba było się mierzyć. Wyjście do supermarketu, kupienie ulubionej odzieży, elektroniki, gier czy wyjazd na wakacje do słonecznych Włoch – o tym wszystkim w PRL można było tylko pomarzyć. W PRL-u Polacy żyli zupełnie inaczej. W sklepach brakowało wielu podstawowych produktów, a prawie wszystko można było „kupić” na kartki.

Postanowiliśmy zapewnić wam sentymentalną podróż do tamtego okresu. W naszej GALERII przypominamy największe absurdy PRL-u. Dzisiejsza młodzież, może się mocno zdziwić

Największy absurd PRL. Każdy się z tego śmiał. Historia z Koprem Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.