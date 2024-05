Mąż Przetakiewicz imprezuje z byłą ukochaną. Asia będzie zazdrosna?

Musicie to zobaczyć!

Malwina Wędzikowska i Rinke Rooyens parą byli przez ponad pięć lat. Zakochani tworzyli udany i szczęśliwy związek. Niestety pracoholizm reżysera okazał się nie do przeskoczenia.

"Bardzo go kocham i jak się kogoś kocha, to cię w nim wszystko fascynuje, a tego, co jest wkurzające, nie dostrzegasz albo uczysz się z tym żyć - powiedziała w jednym z wywiadów Malwina.

W 2013 roku Wędzikowska wyprowadziła się ze wspólnego gniazdka. Rozstanie nie trwało jednak zbyt długo. Para za sobą szybko zatęskniła.

"Szybko za sobą zatęsknili i zeszli się z powrotem" - mówiła dziennikarzom znajoma pary.

Ostateczne informacje o rozstaniu pojawiły się w listopadzie 2015 roku. Jako pierwsi dotarli do nich dziennikarze "Na Żywo", którzy mieli rozmawiać ze znajomą pary.

"Malwina szukała niedawno apartamentu do wynajęcia, dla jednej osoby" - miała potwierdzić przyjaciółka.

Joanna Przetakiewicz będzie zazdrosna o te zdjęcia?

Niedawno miało miejsce otwarcie nowego lokalu gastronomicznego w okolicy "Warszawa Powiśle". Podczas wydarzenia pojawił się tłum gwiazd, w tym Malwina Wędzikowska oraz Rinke Rooyens.

Okazuje się, że byli zakochani, mają bardzo dobre relacje. Przez większą część imprezy rozmawiali ze sobą, a także pozowali do wspólnych zdjęć. Joanna Przetakiewicz na evencie się nie pojawiła. Czy będzie więc zazdrosna o swojego męża?

Malwina Wędzikowska od lat pracuje w polskim show-biznesie

Malwina Wędzikowska w polskim show-biznesie pojawiła się wiele lat temu. Gwiazda swoje doświadczenie zdobyła na planach wielu programów telewizyjnych. Między innymi "Druga twarz", "Ostatnia szansa" oraz "Rzeczy, których nie nauczyła mnie matka". Przez lata pracowała jako stylistka przy różnych show m.in. do "Top Model". Od jakiegoś czasu jest prowadzącą hit TVN "The Traitors. Zdrajcy".

