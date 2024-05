Zaginiony nastolatek odnaleziony żywy. Szokujący finał sprawy. 19-latek został porwany i był trzymany w piwnicy przez 26 lat

Nieprawdopodobne odnalezienie zaginionego po 26 latach! Okoliczności tej historii są wyjątkowo dramatyczne, a zarazem tajemnicze. Jak podaje portal Elkhabar, 19-letni Omar Bin Omran z położonej w północnej Afryce Algierii zaginął w 1998 roku. Szedł do szkoły zawodowej, ale nigdy tam nie dotarł ani nie wrócił do domu. Śledztwo po jakimś czasie umorzono. Rodzina podejrzewała, że 19-latek nie żyje i zginął przypadkiem podczas jakiejś strzelaniny, bo w kraju toczyła się wtedy wojna domowa. Tylko matka Omara i ośmiorga jego rodzeństwa czuła, że jej syn wcale nie umarł. W 2013 roku zmarła, a na łożu śmierci powiedziała: „Proszę, nie przestawajcie szukać Omara. Jestem pewien, że nadal żyje”. Przełom nastąpił dopiero w tym roku, po 26 latach. I pewnie nigdy by do tego nie doszło, gdyby nie pewna rodzinna kłótnia o spadek. Jakiś mężczyzna napisał w mediach społecznościowych, że jego brat jest zamieszany w porwanie sprzed lat, chcąc ujawnieniem tego faktu zaszkodzić mu i uniemożliwić dziedziczenie.

Ofiara twierdzi, że sprawca wprawił ją w stan przypominający hipnozę! Był 90 metrów od domu

Policja na wszelki wypadek wznowiła śledztwo i przeszukała dom wskazanej osoby. Wtedy dokonano wstrząsającego odkrycia. Pod podłogą domu samotnie żyjącego 61-latka znajdowało się ukryte wejście do piwnicy. W niej siedział 45-letni już, brodaty Omar Bin Omran. Budynek znajdował się zaledwie 90 metrów od rodzinnego domu zaginionego! Właściciela domu aresztowano, jego ofiarę przewieziono do szpitala. Nadal nie wiadomo, jaka była motywacja 61-letniego dziś sprawcy, a nieliczne zeznania Omrana są bardzo tajemnicze. 45-latek powiedział, że przez okienko widział czasem swoją rodzinę idącą ulicą, ale był zahipnotyzowany, jak gdyby pod wpływem jakiegoś zaklęcia i nie był w stanie wezwać pomocy. Śledztwo trwa, mężczyzna jest leczony także u psychologa.

