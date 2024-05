Kolejna matura zmiotła uczniów, niektórzy płakali po wyjściu z sal. "Mogę się pożegnać z wymarzonymi studiami"

Matura 2024 trwa już od 7 maja i od blisko dwóch tygodni budzi u uczniów ogromne emocje. W czwartek, 16 maja o godz. 9:00 uczniowie przystąpili do egzaminu z chemii rozszerzonej. Maturzyści otrzymali arkusze przygotowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną z zadaniami z chemii. Test składał się z 30 pytań zamkniętych lub otwartych (np. wielokrotny wybór lub prawda-fałsz), za które można było zdobyć aż 60 punktów. Jak przekazała CEK, w 2024 roku do egzaminu z chemii przystąpiło ponad 26 tysięcy maturzystów. Jak się okazało tuż po egzaminie, poziom był bardzo wysoki. Niektórzy ze łzami w oczach opuszczali sale...

Pierwsze komentarze pojawiły się w sieci już po godz. 12.Wszyscy maturzyści podkreślali, że nie spodziewali się aż tak trudnego testu. - Dzięki, @CKE_PL, serio, za to, że połowa zdających dziś maturę z chemii u mnie w szkole popłakała się po wyjściu z sali, 10 minut przed końcem przewidzianego czasu. Nie wiem co miało na celu zrobienie łatwych podstaw, jak rozszerzenia były tak trudne - pisze jedna z maturzystek. - Najbardziej boli mnie to, że poświęciłam tyle czasu żeby się przygotować a tak naprawdę mam wrażenie że na nic się to zdało. Mogę się pożegnać z wymarzonymi studiami. Jestem załamana autentycznie - dodaje inna.

