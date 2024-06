Co robi ksiądz, gdy nikogo nie ma na mszy? Duchowny rozwiął wątpliwości internautów

Arabowie szturmują lotnisko w Krakowie. Polecimy do Kuwejtu i ZEA

Arabskie linie lotnicze coraz chętniej korzystają z lotniska w Krakowie. We wtorek, 11 czerwca zainaugurowano nowe połączenie z Kuwejtem przewoźnika Jazzera Airways. Dzięki temu do Kuwejtu będzie się można dostać bezpośrednio z Krakowa, a podróż nie będzie trwała 10 godzin, ale o połowę krócej. Pierwszy samolot Jazeera Airways został powitany tradycyjnym salutem wodnym, a załoga tortem.

Z kolei w sobotę, 15 czerwca ruszy nowe połączenie największych arabskich tanich linii lotniczych Air Arabia do Szardży. Air Arabia zwiększy ilość zapowiadanych wcześniej lotów do 12 tygodniowo.

- Bezpośrednie połączenia z Krakowa do miejsc na Półwyspie Arabskim pozwalają polskim turystom odkryć niezwykłe miasta także poza Europą, nowoczesne, oferujące nutę orientalnej egzotyki. Zapraszamy gości z Kuwejtu, Zjednoczonych Emiratów Arabskich i z całej Zatoki Perskiej do odwiedzenia i odkrywania uroków Krakowa i Małopolski - powiedział Radosław Włoszek, prezes zarządu Kraków Airport. Poniżej dalsza część artykułu.

Szardża nie jest jedynym miastem w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, do którego można polecieć z Krakowa. Ten kierunek od dłuższego czasu cieszy się rosnącym zainteresowaniem turystów.

- Stale także wzrasta zainteresowanie połączeniem do Dubaju. W wakacje do wyjątkowego miasta słynącego z cudów współczesnej architektury, położonego na południowym wybrzeżu Zatoki Perskiej, polecieć będzie można trzy razy dziennie dzięki FlyDubai, a trzy razy w tygodniu dzięki Wizz Air polecimy do Abu Zabi - informuje Kraków Airport.

