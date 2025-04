Przerażające!

Zabiła swoje córki, a ciała wrzuciła do ogniska. Sąd zdecydował w sprawie Moniki B.!

Monika B. z Woli Szczucińskiej w Małopolsce, która zabiła swoje dwie malutkie córki, nie trafi do więzienia. Sąd podjął decyzję, że kobieta trafi do zamkniętego zakładu psychiatrycznego i umorzył postępowanie w tej sprawie. Do zbrodni doszło w maju ub.r., ale 41-latka na tym nie poprzestała, bo ciała dziewczynek wrzuciła następnie do ogniska.