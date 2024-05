Monika zamordowała swoje małe córeczki? Najnowsze ustalenia śledczych

Jeszcze w czwartek, 9 maja sąsiedzi jeszcze widzieli bawiące się Oliwię i Emilkę, a kilkanaście godzin później w nocy, widzieli palące się ognisko. W piątek rano 40-letnia Monika B. wysłała do swojej matki SMS o treści: "zgubiłam córki". Kobieta natychmiast pojechała do domu córki. To właśnie babcia miała zawiadomić policję. Prawdopodobnie odkryła, że jej wnuczki nie żyją. Tak wynika z naszych nieoficjalnych informacji. Wezwani na miejsce śledczy dokonali makabrycznego odkrycia. W pogorzelisku na tyłach domu znaleźli ludzkie szczątki.

Jak powiedział "Super Expressowi" prokurator Sienicki, były one mocno nadpalone. Monika B.(40 l.) została zatrzymana przez policję. Jest podejrzewana o zabicie córek i spalenie ich zwłok. Obecnie jest badana przez lekarzy. Jeśli jej stan zdrowia na to pozwoli, będą z nią wykonywane dalsze czynności. Wszystko wskazuje na to, że dziewczynki zostały zabite w domu w czwartek wieczorem, a matka następnie przeniosła ich zwłoki do ogniska. W jakim mechanizmie zginęły, wykaże sekcja zwłok.

Monika B. trafiła na oddział psychiatryczny szpitala w Tarnowie. Z kolei prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie zabójstwa dziewczynek. Jak przekazał prokurator Sienicki, przesłuchanie kobiety będzie zależeć od opinii lekarzy psychiatrów. Mimo to, prokuratura zamierza złożyć wniosek do sądu o areszt dla 40-latki.

Jak wynika ze wstępnych ustaleń, kobieta zabiła córki około godziny 22. Później rozpaliła ognisko i przeniosła tam zwłoki córek. W domu śledczy znaleźli ślady krwi, szczątki, które odkryli w pogorzelisku były bardzo mocno zwęglone.

Gdzie szukać pomocy w sytuacjach kryzysowych?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys bądź masz myśli samobójcze, zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

Strona internetowa pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.