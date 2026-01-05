Orszak Trzech Króli przejdzie ulicami Tarnowa. Sprawdź, co przygotowali organizatorzy

Już jutro, 6 stycznia, ulice Tarnowa ponownie wypełnią się radosnym tłumem. Orszak Trzech Króli wyruszy w barwnym korowodzie, a na jego czele podążać będą Kacper, Melchior i Baltazar. To wyjątkowe wydarzenie, które co roku przyciąga setki mieszkańców, zapowiada się niezwykle widowiskowo. Organizatorzy, wśród których znajdują się parafia katedralna, parafia Świętej Rodziny, VII Liceum Ogólnokształcące oraz Urząd Miasta Tarnowa, przygotowali bogaty program.

Orszak Trzech Króli w Tarnowie. W tym roku trasa została zmieniona

Autor: UMT Tarnów/ Materiały prasowe Orszak Trzech Króli w Tarnowie / zdjęcie ilustracyjne.
  • W sobotę, 6 stycznia, ulicami Tarnowa przejdzie Orszak Trzech Króli. Pochód wyruszy o godzinie 13:00 z Placu Katedralnego.
  • Trasa przemarszu prowadzi do kościoła księży misjonarzy przy ul. Krakowskiej. Po drodze odgrywane będą sceny z ewangelii.
  • W rolę Trzech Mędrców wcielą się uczniowie VII LO, a pochodowi towarzyszyć będzie orkiestra Grupy Azoty.

Orszak Trzech Króli w Tarnowie. Znamy dokładną trasę i program uroczystości

Wielkie świętowanie rozpocznie się już w samo południe. Jak informują organizatorzy, o godzinie 12:00 w tarnowskiej katedrze zostanie odprawiona uroczysta msza święta. Główna część wydarzenia, czyli przemarsz Orszaku Trzech Króli, zaplanowana jest na godzinę 13:00. To właśnie wtedy barwny korowód, prowadzony przez Mędrców ze Wschodu, wyruszy z Placu Katedralnego.

Uczestnicy, wraz z Kacprem, Melchiorem i Baltazarem, przejdą ulicami miasta, by dotrzeć do finałowego punktu, którym będzie kościół księży misjonarzy przy ul. Krakowskiej. Całemu pochodowi towarzyszyć będzie uroczysta oprawa muzyczna w wykonaniu orkiestry Grupy Azoty, co z pewnością doda wydarzeniu podniosłego charakteru i zachęci wszystkich do wspólnego kolędowania.

Kto wcieli się w Trzech Króli?

Na trasie korowodu tradycyjnie odgrywane będą sceny biblijne, które mają przybliżyć uczestnikom wydarzenia sprzed ponad dwóch tysięcy lat. To właśnie te krótkie inscenizacje stanowią jeden z najbardziej wyczekiwanych elementów uroczystości, angażując zarówno dorosłych, jak i najmłodszych.

Wielkie emocje wzbudza również finałowa scena. Po dotarciu do kościoła księży misjonarzy odegrany zostanie pokłon Trzech Mędrców, którzy złożą dary nowonarodzonemu Jezusowi. W te zaszczytne i wymagające role wcielą się w tym roku uczniowie VII Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie.

