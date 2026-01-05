W sobotę, 6 stycznia, ulicami Tarnowa przejdzie Orszak Trzech Króli. Pochód wyruszy o godzinie 13:00 z Placu Katedralnego.

Trasa przemarszu prowadzi do kościoła księży misjonarzy przy ul. Krakowskiej. Po drodze odgrywane będą sceny z ewangelii.

W rolę Trzech Mędrców wcielą się uczniowie VII LO, a pochodowi towarzyszyć będzie orkiestra Grupy Azoty.

Orszak Trzech Króli w Tarnowie. Znamy dokładną trasę i program uroczystości

Wielkie świętowanie rozpocznie się już w samo południe. Jak informują organizatorzy, o godzinie 12:00 w tarnowskiej katedrze zostanie odprawiona uroczysta msza święta. Główna część wydarzenia, czyli przemarsz Orszaku Trzech Króli, zaplanowana jest na godzinę 13:00. To właśnie wtedy barwny korowód, prowadzony przez Mędrców ze Wschodu, wyruszy z Placu Katedralnego.

Uczestnicy, wraz z Kacprem, Melchiorem i Baltazarem, przejdą ulicami miasta, by dotrzeć do finałowego punktu, którym będzie kościół księży misjonarzy przy ul. Krakowskiej. Całemu pochodowi towarzyszyć będzie uroczysta oprawa muzyczna w wykonaniu orkiestry Grupy Azoty, co z pewnością doda wydarzeniu podniosłego charakteru i zachęci wszystkich do wspólnego kolędowania.

Kto wcieli się w Trzech Króli?

Na trasie korowodu tradycyjnie odgrywane będą sceny biblijne, które mają przybliżyć uczestnikom wydarzenia sprzed ponad dwóch tysięcy lat. To właśnie te krótkie inscenizacje stanowią jeden z najbardziej wyczekiwanych elementów uroczystości, angażując zarówno dorosłych, jak i najmłodszych.

Wielkie emocje wzbudza również finałowa scena. Po dotarciu do kościoła księży misjonarzy odegrany zostanie pokłon Trzech Mędrców, którzy złożą dary nowonarodzonemu Jezusowi. W te zaszczytne i wymagające role wcielą się w tym roku uczniowie VII Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie.