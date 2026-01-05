W dniu 6 stycznia ulicami Krakowa przejdzie szesnasty Orszak Trzech Króli. Pochody wyruszą ok. godz. 11:00 z trzech miejsc (Wawel, Plac Matejki, Dębniki) i spotkają się o 12:00 na Rynku Głównym.

Wśród tegorocznych atrakcji znajdą się m.in. postać smoka z Teatru Groteska oraz kolędowanie z Magdaleną Steczkowską. W orszaku wezmą też udział postacie historycznych królów: Bolesława Chrobrego i Zygmunta Starego.

Podczas wydarzenia Dzieło Pomocy św. Ojca Pio przeprowadzi zbiórkę pieniędzy na rzecz osób bezdomnych. Zebrane środki zostaną przeznaczone na utrzymanie mieszkań dla potrzebujących.

Orszak Trzech Króli 2026 w Krakowie. Takiego pochodu jeszcze nie było! Magdalena Steczkowska i ważny cel

Tegoroczny Orszak Trzech Króli w Krakowie to nie tylko religijna tradycja, ale i prawdziwe widowisko z wyjątkowymi gośćmi. Jak informują organizatorzy z Fundacji Kacpra, Melchiora i Baltazara, do monarchów reprezentujących Europę, Azję i Afrykę dołączą postaci kluczowe dla polskiej historii. W związku z wielkimi rocznicami obchodzonymi w minionym roku, w pochodzie zobaczymy Bolesława Chrobrego, pierwszego polskiego króla koronowanego 1000 lat temu oraz Zygmunta Starego, który 500 lat temu odbierał hołd pruski na krakowskim Rynku. To jednak nie koniec niespodzianek. Dzięki wsparciu Teatru Groteska, w czerwonym, europejskim orszaku, po raz pierwszy pojawi się gigantyczna postać smoka.

W role Trzech Króli wcielą się Kamil Syc (król europejski), Ernesto Benicio Bumba z Angoli (król afrykański) oraz Cong Minh Tran z Wietnamu (król azjatycki). Świętą Rodzinę odegrają państwo Ola i Michał Węgrzynowscy z dziećmi. Nowością będzie także akcja „Listy do Dzieciątka”. Przy żłóbku na Rynku Głównym stanie specjalna skrzynka, do której dzieci będą mogły wrzucać swoje intencje spisane na kartkach.

Podczas wydarzenia nie zabraknie także ważnego wymiaru charytatywnego. Wolontariusze Dzieła Pomocy św. Ojca Pio przeprowadzą zbiórkę na rzecz osób bezdomnych. Zebrane środki zostaną przeznaczone na utrzymanie 12 mieszkań, w których osoby i rodziny bez domu przygotowują się do samodzielnego życia. Jak podaje organizacja, pieniądze pokryją koszty mediów, remontów, a także wsparcia psychoterapeutów i pracowników socjalnych.

Orszak Trzech Króli w Krakowie. Znamy dokładne trasy i harmonogram pochodu na 6 stycznia

Mieszkańcy Krakowa i turyści, którzy zechcą dołączyć do wspólnego kolędowania, powinni zapoznać się z dokładnym harmonogramem i trasami przemarszu. Orszak tradycyjnie wyruszy z trzech różnych punktów miasta, by około godziny 12:00 spotkać się na Rynku Głównym.

Orszak niebieski (afrykański) – wyruszy około godz. 11:00 z Placu Matejki, po mszy w kościele św. Floriana. Przejdzie pod Barbakanem, ulicą Floriańską, aż na Rynek Główny.

Orszak zielony (azjatycki) – rozpocznie się około godz. 11:00 z Dębnik (ul. Konfederacka), po mszy w kościele pw. św. Stanisława Kostki. Trasa powiedzie m.in. przez Most Dębnicki, ulice Zwierzyniecką, św. Anny i Szewską, by dotrzeć na Rynek.

Orszak czerwony (europejski) – wyruszy około godz. 11:00 ze wzgórza wawelskiego, po mszy w Katedrze. Uczestnicy przejdą ulicą Grodzką prosto na Rynek Główny.

Wielki finał zaplanowano na godzinę 12:00 na Rynku Głównym. Tam, na scenie przy Wieży Ratuszowej, Trzej Królowie złożą pokłon nowonarodzonemu Jezusowi. Wcześniej, bo już od 11:00, czas umilać będą występy zespołu Fausystem z Aleksandrą Nykiel oraz Lidii Jazgar. Po uroczystym pokłonie wspólne kolędowanie poprowadzi Magdalena Steczkowska.