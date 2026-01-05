W czwartek, 1 stycznia, na Placu Centralnym w Krakowie doszło do awarii wodociągu, która podmyła torowisko tramwajowe. Spowodowało to jego częściowe zamknięcie w relacji z Al. Jana Pawła II w kierunku Al. Solidarności.

Z powodu uszkodzeń, tramwaje linii 4, 22 i 62 zostały skierowane na trasy objazdowe.

W piątek rano Wodociągi Miasta Krakowa rozpoczęły naprawę uszkodzonej magistrali metodą bezwykopową. Dostawy wody dla mieszkańców zostały przywrócone już w czwartek wieczorem.

Awaria wodociągowa w Krakowie. Gigantyczna dziura powstała pod torami na Placu Centralnym

Do zdarzenia, które wywołało ogromne zamieszanie w krakowskiej komunikacji miejskiej, doszło w czwartek 1 stycznia w Nowej Hucie. To właśnie wtedy, w bezpośrednim sąsiedztwie torów na Placu Centralnym, doszło do pęknięcia magistrali wodociągowej. Skutki okazały się katastrofalne. Woda pod ciśnieniem zaczęła błyskawicznie podmywać teren, wypłukując grunt spod torowiska tramwajowego w relacji z alei Jana Pawła II w kierunku alei Solidarności.

Jak informują służby, pod torami powstała wyrwa o głębokości około dwóch metrów. Torowisko zostało całkowicie zamulone piaskiem, co uniemożliwiło dalszy, bezpieczny ruch pojazdów. W związku z tym podjęto decyzję o natychmiastowym zamknięciu tego odcinka do odwołania.

Sytuację pod względem dostaw wody dla mieszkańców udało się opanować jeszcze w czwartek wieczorem, o czym poinformowały Wodociągi Miasta Krakowa. Z kolei w piątek rano specjalistyczne ekipy przystąpiły do wymiany uszkodzonego, sześciometrowego odcinka rury. Jak podają służby, prace zostaną wykonane metodą bezwykopową, aby nie naruszyć i tak już osłabionej konstrukcji torowiska.

Zmiany w kursowaniu tramwajów MPK Kraków. Te linie pojadą zmienionymi trasami

Poważna awaria wodociągowa w Krakowie oznacza dla pasażerów jedno – poważne utrudnienia i konieczność sprawdzania nowych rozkładów jazdy. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Krakowie poinformowało o skierowaniu na trasy objazdowe trzech linii tramwajowych. Zmiany dotyczą linii numer 4, 22 oraz 62.

Pasażerowie podróżujący linią nr 4 w kierunku Wzgórz Krzesławickich muszą liczyć się z tym, że tramwaje pojadą objazdem przez Rondo Czyżyńskie, ulicę Bieńczycką, Rondo Kocmyrzowskie i dalej alejami Andersa i Solidarności. Podobną trasą objazdową, w kierunku Borku Fałęckiego, kursuje linia nr 22. Z kolei nocna linia nr 62 w kierunku Placu Centralnego także omija uszkodzony odcinek, jadąc przez Rondo Czyżyńskie i ulicę Bieńczycką. W kierunkach powrotnych, czyli odpowiednio do Bronowic Małych, Kopca Wandy i Czerwonych Maków, tramwaje kursują po swoich stałych trasach.

MPK Kraków przekazało również informację o zakończeniu kursowania zastępczej komunikacji autobusowej, która wcześniej została uruchomiona w ciągu alei Solidarności. Na ten moment nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia.