Dramat w Małopolsce. Bus wjechał do rowu, kierowca reanimowany

Adrian Teliszewski
Adrian Teliszewski
2026-01-05 7:39

Do niezwykle groźnego zdarzenia drogowego doszło w poniedziałek w miejscowości Stadniki w powiecie myślenickim. Jak informuje RMF FM, osobowy bus z nieznanych na ten moment przyczyn zjechał z drogi i wpadł do rowu. Rozpoczęła się dramatyczna walka o życie kierowcy pojazdu, który jako jedyny podróżował busem.

Karetka

i

Autor: Radio Eska Tarnów Karetka
  • W poniedziałek w miejscowości Stadniki (powiat myślenicki) doszło do groźnego wypadku, w którym osobowy bus wjechał do rowu.
  • Poważnie ranny został kierowca, który podróżował sam. Na miejscu podjęto jego reanimację.
  • Droga powiatowa w Stadnikach jest zablokowana z powodu wypadku.

Dramatyczny wypadek w Stadnikach. Bus wypadł z jezdni do rowu

W poniedziałkowy (5 stycznia) poranek w Stadnikach (powiat myślenicki) doszło do poważnego wypadku. Zgodnie z pierwszymi doniesieniami, które przekazał reporter RMF FM, na jednej z dróg powiatowych bus, którym podróżował jedynie kierowca, nagle znalazł się poza jezdnią i z impetem wjechał do przydrożnego rowu.

Siła uderzenia musiała być znaczna, ponieważ stan mężczyzny od początku określano jako bardzo poważny. Konieczna była natychmiastowa interwencja medyczna i podjęcie czynności ratujących życie.

Trwa walka o życie kierowcy, droga zablokowana

Akcja ratunkowa w Stadnikach wymagała zaangażowania znacznych sił i środków. Na miejscu zdarzenia pracowali strażacy z Państwowej Straży Pożarnej, policjanci oraz zespół ratownictwa medycznego. Celem ratowników była stabilizacja funkcji życiowych poszkodowanego. Kierowca był reanimowany na miejscu zdarzenia.

Wypadek spowodował całkowite zablokowanie drogi powiatowej w Stadnikach. Policja wyznaczyła objazdy dla kierowców, jednak lokalni mieszkańcy musieli liczyć się z poważnymi utrudnieniami. Funkcjonariusze policji pod nadzorem prokuratora rozpoczęli już pierwsze czynności dochodzeniowe, które mają na celu ustalenie, co było bezpośrednią przyczyną wypadku. Śledczy będą analizować, czy do zdarzenia przyczyniła się nadmierna prędkość, nagłe zasłabnięcie kierowcy, czy może usterka techniczna pojazdu.

