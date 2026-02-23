Najlepsze kebaby w Zakopanem – TOP 10 zakopiańskich kebabów

Najlepszy kebab Zakopane - LISTA
Gdy nagle dopada nas głód, szukamy szybkiego i sycącego rozwiązania, które jednocześnie będzie smakowite i łatwo dostępne. Niezależnie od tego, czy potrzebujemy solidnego posiłku po intensywnym dniu zwiedzania, szybkiej przekąski w drodze, czy też po prostu chcemy zjeść coś smacznego bez zbędnego czekania, kebab często okazuje się strzałem w dziesiątkę. To właśnie w takich chwilach wielu zadaje sobie pytanie: gdzie znaleźć najlepszy kebab w Zakopanem?
- Kebab u Pajdy
- Adres: Jagiellońska 20, 34-500 Zakopane
- Ocena w Google Maps: 4,8
- Przykładowa opinia: "Przyszliśmy skuszeni dobrymi opiniami, ale z nutą sceptycyzmu. Okazało się, że zupełnie niepotrzebnie. Kebab bardzo smaczny, świeże składniki czuć od pierwszego kęsa. Wzięłam rolo z kurczakiem i łagodnym sosem i był to świetny wybór. Wszystko dobrze doprawione, nic nie było przesadzone ani „na siłę”. Zdecydowanie wrócimy, żeby spróbować innych wariantów."
- Wołowiec i Kura Kebab & Smash Burger
- Adres: Krupówki 51, 34-500 Zakopane
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "Pyszne kebaby z kraftowym mięsem i smashburgery, obsługa mega miła, ceny przystępne, duże porcje i krótki czas oczekiwania na jedzenie, które jest pyszne i świeże, polecam"
- Hossen Kebab
- Adres: Chramcówki 31/A, 34-500 Zakopane
- Ocena w Google Maps: 4,6
- Przykładowa opinia: "Po prośbie aby mięso było z kija kebab naprawde był bardzo smaczny, sosy przekładane mięsem i surówką sprawiały ze kebab nie był suchy. Bardzo miła obsługa, weseli i mili podchodzą do klienta jak do znajomego co daje świetny klimat. 5 gwiazdek. Dla właścicieli prośba aby wyrzucic bemary na mięso a jezeli mięsa nie uda sie sprzedać to lepiej wyrzucic niż dać klientowi bo stali klienci od razu się odwrócą."
- HOSSEN Kebab
- Adres: Krupówki 77, 34-500 Zakopane
- Ocena w Google Maps: 4,6
- Przykładowa opinia: "Kebab wyśmienity, jak ktoś chce zjeść poczciwą kuleczkę w dobrej cenie a nie milenialski kebab Kraft za 45zł na krupówkach hossen cdbm. Obsługa bardzo miła bardzo dobre ziomki Polecam serdecznie będę wracał."
- DÖNER KEBAB KRAFT CZARNA OWCA ZAKOPANE
- Adres: Krupówki 73c, 34-500 Zakopane
- Ocena w Google Maps: 4,9
- Przykładowa opinia: "Najlepszy kebab jaki jedliśmy, mięsko bardzo dobre, warzywa świeże, a sosy coś pysznego . Pan przesympatyczny, kebaby robione z pełnym zaangażowaniem i to się ceni. Miejsce warte odwiedzenia na pewno jeszcze wrócimy"
- KEBSON SNACK
- Adres: Piszczory 3, 34-500 Zakopane
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "Bardzo dobry i smaczny kebab, a pan, który go przygotowuje i serwuje jest przesympatyczny Zdecydowanie polecam!"
- Hossen Kebab
- Adres: Kościeliska 2c, 34-500 Zakopane
- Ocena w Google Maps: 4,4
- Przykładowa opinia: "Bardzo polecam tego kebaba, szukałem ze znajomymi dobrego kebaba do spacerze w Tatrach, ale wszystkie wyglądały słabo, lub drogo. Nagle natknęliśmy się na Bossem Kebab i wyglądał obiecująco. Weszliśmy, sprzedawca nas ciepło przywitał, zabrakło krzeseł więc dał nam 2 metalowe beczki z zaplecza. Sam kebab był bardzo smaczny i dobry w cenie za ilość. Sprzedawca nawet dał nam colę za darmo i zrobiliśmy sobie z nim zdjęcie. Bardzo serdecznie polecam, a 5 gwiazdek to za mało żeby ocenić to jak dobrze spędziliśmy tam czas. P.S. Dostałem szalonego side questa żeby być tłumaczem gdy jakaś pani przez telefon się pruła że czeka od 3h na zamówienie od glovo i dalej nie przyszło. To było wspaniałe"
- Berlin Döner Kebap Zakopane - Krupówki
- Adres: Krupówki 34B, 34-500 Zakopane
- Ocena w Google Maps: 4,5
- Przykładowa opinia: "Berlin Kebab to moje pewne miejsce, kiedy chcę zjeść coś naprawdę dobrego. Najbardziej polecam ich Farm Roll — wołowina jest soczysta, dobrze doprawiona, a do tego świeże warzywa, chrupiąca cebulka i idealnie dobrane sosy tworzą super balans. Porcja jest w sam raz: sycąca, ale nie przesadnie ciężka. Atmosfera luźna, obsługa zazwyczaj szybka, więc zawsze wracam tu z przyjemnością. Jeśli ktoś lubi dobrego kebaba z charakterem, zdecydowanie warto spróbować."
- Góralix Wrap Kebab Zakopane
- Adres: Nowotarska 50, 34-500 Zakopane
- Ocena w Google Maps: 4,8
- Przykładowa opinia: "Najlepszy kebab w mieście! Bez cienia wątpliwości Mały, niepozorny lokal, na pierwszy rzut oka nierzucający się w oczy, daje jednak mnóstwo satysfakcji Wszystko to za sprawą właściciela i wytwórcy tychże dobroci zarazem, który widać, że wkłada w tenże biznes całe swoje serce, co przekłada się na wysoką jakość serwowanego jedzenia oraz uśmiechy na twarzach zadowolonych klientów"
- Piri Piri Kebab Express Zakopane
- Adres: Krupówki 38a, 34-500 Zakopane
- Ocena w Google Maps: 4,6
- Przykładowa opinia: "Kebab bardzo dobry i lokalizacja topowa bardzo czysto i schludnie"