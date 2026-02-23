Najlepsze kebaby w Krakowie – TOP 10 krakowskich kebabów

Najlepszy kebab Kraków - LISTA
Gdy dopada nas nagły głód, szukamy szybkiego i sycącego posiłku. Kebab to idealne rozwiązanie po długim dniu, podczas przerwy na lunch, a także jako smaczny element wieczornego spotkania ze znajomymi. Niewątpliwie jest to jedno z najpopularniejszych dań typu fast food, które zyskało rzesze fanów na całym świecie. Jednak gdzie jest najlepszy kebab w Krakowie? Przygotowaliśmy dla Was zestawienie TOP 10 krakowskich kebabów, które z pewnością zaspokoją największe apetyty i zachwycą bogactwem smaków.
- Kebab Soltan
- Adres: Warszawska 14, 31-155 Kraków
- Ocena w Google Maps: 4,8
- Przykładowa opinia: "Pisze tę opinie jedząc kolejny raz najlepszego kebaba w Krakowie… zajebisty kurczak, do tego świeże warzywka i pyszny sos, do tego świetny właściciel, aż chce się tam wracać. Gorąco polecam"
- Kebab Hamis
- Adres: Aleja Kijowska róg, Nawojki, 30-079 Kraków
- Ocena w Google Maps: 4,8
- Przykładowa opinia: "Bardzo polecam tego kebaba. Szukałam w okolicy smacznego kebsa i ten spelnil moje oczekiwania Zamowilam kebab wege z Hallumi - najlepszy wege kebab jaki jadlam - porownywalny z tym w Arabia Kebab Duza ilosc serka halumi, dodatek granatu spora porcja świeze warzywa Drugi kebsik z serem, mieso mieszane sos czosnkowy - chlopak ocenia jako 7.5/10, gdyz ser powodowal troche mdly smak kebaba. Jednak jest to kwestia indywiduwalnego gustu niż zlej jakosci posilku. Ceny spoko, szybko podane Duzym plusem herbatka, ktora dostaje sie na poczekaniu Z pewnoscia wroce"
- Arabia Kebab
- Adres: Rynek Kleparski 5, 31-150 Kraków
- Ocena w Google Maps: 4,6
- Przykładowa opinia: "Świetne miejsce do zjedzenia dość dobrego kebaba. Mięso ciekawie przyprawione. Wyczuwa się smak przyprawy. Idealne proporcje w kebabie mieszanym. Sosy bardzo dobre. Dodatkowo na stolikach są dostępne dwa sosy: ostry i czosnkowy, więc można sobie polewać kebaba w trakcie jedzenia. Super sprawa z darmową herbatą dla Klientów. W lokalu nie widziałem toalety. Lokal szybko się zapełnia i już po chwili nie było żadnego wolnego stolika. Widać, że ten kebab ciszy się sporym zainteresowaniem. Cena kebaba do własnej i indywidualnej oceny. My za classic z mięsem i sosem mieszanym zapłaciliśmy po 35 zł za sztukę. Jak dla mnie kebab bardzo dobry i klasyfikuje się w moim top kebabowym."
- OTTAMAM #toniejestkebab
- Adres: Zwierzyniecka 8, 31-102 Kraków
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "Mega miła obsługa, dania szybko podane, na poczekania dostaliśmy z darmo małe herbatki tureckie (co była bardzo miłym gestem). Pomimo późnej godziny ok 20:30 w czwartek obsługa była bardzo życzliwa i uśmiechnięta - dla wspaniałej obsługi warto tu wpaść!"
- Jamra
- Adres: Legionów Józefa Piłsudskiego 2, 30-509 Kraków
- Ocena w Google Maps: 4,6
- Przykładowa opinia: "Gdybym miała wybrać jedną rzecz, którą będę jadła do końca życia to byłoby to Aleppo z Jamry. Pod względem smaku, mięsa i jego ilości, sosu i całej kompozycji, uważam go za najlepszy kebab na świecie. I będę kłócić się z każdym kto ma inne zdanie, choć jestem szanująca zdanie innych osobą. Majstersztyk. A poza tym jakość pracy personelu i ich serdeczność jest na najwyższym poziomie - już nie wspominając o herbatce. 100 na 10."
- TANDOOR Kebab
- Adres: Starowiślna 97, 31-052 Kraków
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "Zamówiłem shawerma oryginal mix mix, cena 34zl ale warto było. Kebab bardzo dobry, ciasto (lavasz) bardzo mięciutkie, ma bąbelki na strukturze i przede wszystkim świeże czuć tą jakoś, mięso soczyste i dobrze wypieczone, sosy własnej roboty i świeże warzywa. Obsługa bardzo miła i spory lokal. Naprawdę bardzo dobry kebab aż byłem pozytywnie zaskoczony. Dawno nie jadłem tak dobrego kebaba w Krakowie. Jak będę ponownie w Krakowie to wrócę spróbować innych pozycji z menu."
- Sioux
- Adres: Rynek Główny 22, 31-008 Kraków
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "Bardzo pyszne jedzenie. Żeberka godne polecenia, tak samo jak karkówka. Burger bardzo duży, bardzo smaczny. Dania świeże, ilość odpowiednia żeby najeść się do syta. Deser pyszny, ledwo zmieściliśmy. Cenowo bardzo konkurencyjnie. Obsługa na najwyższym poziomie! Polecam!!!"
- Karim kebab
- Adres: Starowiślna 85, 31-052 Kraków
- Ocena w Google Maps: 4,9
- Przykładowa opinia: "Zamówiłem na wynos kebaba w lawaszu, dużego, mięso i sos mieszane. Opinie mnie skusiły do spróbowania, no i cena . Za kebab zapłaciłem 25 zł, w końcu uczciwa cena za fast food tego typu. Pan bardzo szybko robi kebaby, jest miły i poczęstował za darmo kubeczkiem herbaty tureckiej. Za to duży plus. Buda może nie zachęca, ale widać że warzywa świeże, a pan pracuje w rękawiczkach. Na zamówienie czekałem maksymalnie 5 minut! A co do samej kanapki to : Lawasz- troszkę się kruszył, ale ogólnie trzymał się na tyle że udało się zjeść do końca bez większych strat. Trochę pęka po prostu, w smaku ok, ale nie jest to kratowy lawasz. Mięso - Nietypowo cięte, nożem , grube kawałki. Przy kurczaku nawet na plus , ponieważ jest dobrze doprawiony i soczysty, ale przy wołowinie już tak to nie wygląda. Na pocieszenie, wołowina nie jest najgorszą kulą, jest średnia po prostu. Mięsa było w środku dużo napchane. Surówki- świeże, nie za dużo w odniesieniu do pozostałych składników, sałata , cebulka, pomidor, ogórek. Sos- mieszany, raczej smaczny , przebijał się sosik ostry, także gitara. Polecam raczej kurczaka , ale jakby cieniej ścinał wołowinę i bardziej podpiekał, to byłoby może odrobinę lepiej. Za 25 ziko? Super sprawa ! Spokojnie się nim najadłem, na prawdę jest duży. A i baklawa też smaczna , kwadracik kosztuje 5 zł."
- U Wiśni
- Adres: Wałowa 1, 30-704 Kraków
- Ocena w Google Maps: 4,8
- Przykładowa opinia: "O wow. Jestem w szoku! To było tak dobre i duże! Mimo ,że kupiłam "mały" Kebab jak za starych czasów (lata 2000) zamówiłam wołowo baranie chodź chciałam wołowe ale nie było - i całkiem dobre duży wybór jedzonko jak i sosów. Wystrój prosty - jest miejsce by zjeść. Ale UWAGA sercem tego miejsca jest Pan co prowadzi. Dawno nie spotkałam się z tak pogodnym człowiekiem serio. Poprosiłam o więcej sosów Nie było problemu Pan nie krzyczał miliony monet za ten dodatek wręcz przeciwnie! Naprawdę przyjdę tu z wielką przyjemnością raz a nawet dwa więcej"
- TELO Kebab
- Adres: ul. Wojciecha Weissa- Róg, Marii Jaremy, 31-339 Kraków
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "Wow ! Zamówiłem specjał lokalu - Telo Kebab. Jedzonko pyszne. Połączenie i wykonanie zestawu wraz z ciastem to istna petarda. Sos lekko ostry na prawdę świetny. Szczerze polecam !"