Najlepsze sushi w Zakopanem – TOP 5 zakopiańskich sushi

Redakcja se.pl
2026-02-23 15:16

Szukasz sprawdzonej rekomendacji na wyborne sushi w Zakopanem? Przejrzeliśmy lokalne restauracje, aby wskazać te, które wyróżniają się jakością i smakiem. Sprawdź naszą listę i wybierz idealne miejsce na azjatycką ucztę.

restauracja z sushi Zakopane

i

Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Najlepsze sushi w Zakopanem – TOP 5 zakopiańskich sushi

Najlepsza restauracja z sushi Zakopane - LISTA

W świecie kulinarnych poszukiwań, gdzie smak i jakość odgrywają kluczową rolę, często szukamy miejsc, które zaskoczą nas swoją oryginalnością i precyzją wykonania. Niezależnie od tego, czy planujemy elegancką kolację biznesową, nowoczesny lunch, czy po prostu chcemy skosztować czegoś wyjątkowego w towarzystwie bliskich, poszukiwanie najlepszej restauracji z sushi w Zakopanem może być prawdziwym wyzwaniem. To właśnie w takich chwilach liczy się rzetelna informacja, która pomoże podjąć właściwą decyzję i odkryć kulinarne perełki.

  1. Setto Sushi
    • Adres: Jagiellońska 1, 34-500 Zakopane
    • Ocena w Google Maps: 4,8
    • Przykładowa opinia: "Sushi było po prostu obłędne Swieże, idealnie doprawione i tak dobre, że chciałoby się zamówić od razu drugi raz. Nasze nowe Ulubione miejsce w Zakopanem ."
  2. sushi CZUKI
    • Adres: Henryka Sienkiewicza 1, 34-500 Zakopane
    • Ocena w Google Maps: 4,8
    • Przykładowa opinia: "Super pyszne sushi! Dużo ryb, pyszny ryż, ceny są przyjemne. Szybkie przygotowanie. Tutaj możesz zamówić jedzenie na wynos. Philadelphia Deluxe Moje ulubione"
  3. Yama Sushi Kościelisko
    • Adres: Sobiczkowa Bór 31B, 34-511 Kościelisko
    • Ocena w Google Maps: 5
    • Przykładowa opinia: "Jedenie pyszne, obsługa super, wystrój piękny. Jedyne do czego można sie przyczepić to dojazd do tego miejsca, wciskałam się wąskimi uliczkami, a knajpa jest na podwórku domu rodzinnego. Nie ma też wiele miejsc parkingowych. Jednak oprócz tego ogólne wrażenia bardzo, bardzo dobre!"
  4. TIM TIM Ramen
    • Adres: Stanisława Witkiewicza 8, 34-500 Zakopane
    • Ocena w Google Maps: 4,2
    • Przykładowa opinia: "Bardzo miła obsługa, pies mógł wejść bez problemu do lokalu. Jedzenie przygotowane szybko, dodatkowo smaczne. W środku lokalu panuje fajny azjatycki klimat. Miejsce godne polecenia."
  5. Księstwo Sushi & Ramen
    • Adres: Krupówki 38a, 34-500 Zakopane
    • Ocena w Google Maps: 4,2
    • Przykładowa opinia: "Pozdrawiam serdecznie obsługę, sushi oraz ramen było świetneee"
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki