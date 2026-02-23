Najlepsze sushi w Zakopanem – TOP 5 zakopiańskich sushi

Najlepsza restauracja z sushi Zakopane - LISTA
W świecie kulinarnych poszukiwań, gdzie smak i jakość odgrywają kluczową rolę, często szukamy miejsc, które zaskoczą nas swoją oryginalnością i precyzją wykonania. Niezależnie od tego, czy planujemy elegancką kolację biznesową, nowoczesny lunch, czy po prostu chcemy skosztować czegoś wyjątkowego w towarzystwie bliskich, poszukiwanie najlepszej restauracji z sushi w Zakopanem może być prawdziwym wyzwaniem. To właśnie w takich chwilach liczy się rzetelna informacja, która pomoże podjąć właściwą decyzję i odkryć kulinarne perełki.
- Setto Sushi
- Adres: Jagiellońska 1, 34-500 Zakopane
- Ocena w Google Maps: 4,8
- Przykładowa opinia: "Sushi było po prostu obłędne Swieże, idealnie doprawione i tak dobre, że chciałoby się zamówić od razu drugi raz. Nasze nowe Ulubione miejsce w Zakopanem ."
- sushi CZUKI
- Adres: Henryka Sienkiewicza 1, 34-500 Zakopane
- Ocena w Google Maps: 4,8
- Przykładowa opinia: "Super pyszne sushi! Dużo ryb, pyszny ryż, ceny są przyjemne. Szybkie przygotowanie. Tutaj możesz zamówić jedzenie na wynos. Philadelphia Deluxe Moje ulubione"
- Yama Sushi Kościelisko
- Adres: Sobiczkowa Bór 31B, 34-511 Kościelisko
- Ocena w Google Maps: 5
- Przykładowa opinia: "Jedenie pyszne, obsługa super, wystrój piękny. Jedyne do czego można sie przyczepić to dojazd do tego miejsca, wciskałam się wąskimi uliczkami, a knajpa jest na podwórku domu rodzinnego. Nie ma też wiele miejsc parkingowych. Jednak oprócz tego ogólne wrażenia bardzo, bardzo dobre!"
- TIM TIM Ramen
- Adres: Stanisława Witkiewicza 8, 34-500 Zakopane
- Ocena w Google Maps: 4,2
- Przykładowa opinia: "Bardzo miła obsługa, pies mógł wejść bez problemu do lokalu. Jedzenie przygotowane szybko, dodatkowo smaczne. W środku lokalu panuje fajny azjatycki klimat. Miejsce godne polecenia."
- Księstwo Sushi & Ramen
- Adres: Krupówki 38a, 34-500 Zakopane
- Ocena w Google Maps: 4,2
- Przykładowa opinia: "Pozdrawiam serdecznie obsługę, sushi oraz ramen było świetneee"