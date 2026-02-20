15-latka potrącona w Tarnowie. Dramat na pasach

Niebezpieczne zdarzenie na oznakowanym przejściu w Tarnowie.

Młoda dziewczyna uderzona przez samochód dostawczy wymagała pomocy medycznej.

Mężczyzna za kierownicą był trzeźwy.

Koszmarny poranek na ulicy Sitki

Wszystko wydarzyło się w piątek, 20 lutego 2026 roku, gdy zegary wskazywały godzinę 7:36. Właśnie wtedy rutynowa droga 15-latki zamieniła się w walkę o zdrowie. Jak relacjonuje asp. Kamil Wójcik z tarnowskiej policji w rozmowie z Radiem ESKA, nastolatka prawidłowo przechodziła przez jezdnię w wyznaczonym miejscu. Sytuacja wydawała się klarowna – jadący prawym pasem samochód nauki jazdy najprawdopodobniej zatrzymał się, by przepuścić nastolatkę.

Natomiast lewym pasem nadjeżdżał 51-letni kierowca busa, który nie zareagował prawidłowo na sytuację na drodze. Mężczyzna nie zwolnił i nie ustąpił pierwszeństwa nastolatce znajdującej się na przejściu.

Stan nastolatki i akcja ratunkowa

Na miejscu błyskawicznie pojawiły się służby ratunkowe, a świadkowie zdarzenia wstrzymali oddech. Okazało się, że poszkodowana 15-latka doznała urazu nogi.

-Jej stan jest stabilny i nie zagraża życiu, jednak została przewieziona do szpitala w celu przeprowadzenia szczegółowych badań- informuje Radio ESKA asp. Kamil Wójcik, oficer prasowy Komenda Miejska Policji w Tarnowie.

Ustalenia mundurowych

Funkcjonariusze z Wydziału Ruchu Drogowego natychmiast przystąpili do badania okoliczności tego dramatu. Badanie policyjnym alkomatem wykazało, że 51-letni mieszkaniec Tarnowa był w chwili zdarzenia trzeźwy. Mimo prowadzonych czynności dochodzeniowo-śledczych, droga przez cały czas pozostawała przejezdna, choć kierowcy musieli liczyć się z niewielkimi utrudnieniami. Policja po raz kolejny apeluje o maksymalną koncentrację w rejonie przejść dla pieszych.