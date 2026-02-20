Poważny wypadek w Łoponiu. Zderzenie z ciężarówką i akcja służb

Chwile grozy pod Tarnowem

Do zdarzenia doszło w piątek, 20 lutego 2026 roku, około godziny 12:15. Podróż drogą krajową nr 94 w miejscowości Łopoń, na odcinku łączącym Tarnów z Brzeskiem, zakończyła się nagłym i gwałtownym zderzenie samochodu osobowego z ciężarówką.

Walka o zdrowie poszkodowanych

Na miejsce błyskawicznie wezwano pomoc. W wyniku tego groźnego wypadku poszkodowane zostały trzy osoby podróżujące pojazdami. Służby ratunkowe natychmiast przystąpiły do działania. Na szczęście, według wstępnych doniesień, nikt nie zginął, ale sytuacja zdrowotna uczestników wymagała interwencji medyków. Teraz policja będzie szczegółowo wyjaśniać, kto zawinił i jak doszło do tego dramatu.

Paraliż na trasie i utrudnienia

Kierowcy w regionie muszą uzbroić się w cierpliwość. Wypadek spowodował początkowo całkowite zablokowanie drogi krajowej nr 94, odcinając trasę w obu kierunkach. Służby robią co w ich mocy, by przywrócić płynność ruchu. Obecnie wprowadzono tam ruch wahadłowy, ale to nie koniec problemów. Szacuje się, że utrudnienia mogą potrwać co najmniej 1,5 godziny. Jeśli macie taką możliwość, lepiej omijajcie ten odcinek, by nie utknąć w korku.