Zawodowe wojsko wraca do Tarnowa?! Kosiniak-Kamysz stawia jeden warunek

Adrian Teliszewski
2026-01-07 9:48

Wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, złożył niezwykle ważną deklarację dotyczącą przyszłości miasta. Do Tarnowa, po latach nieobecności, mają wrócić zawodowe jednostki Wojska Polskiego. Realizacja planu zależy jednak od spełnienia jednego, kluczowego warunku, który minister postawił władzom miasta.

Autor: MaciejBednarek/ Pixabay.com Wojsko Polskie
  • Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział, że w Tarnowie mają stacjonować zawodowe jednostki Wojska Polskiego, w tym oddziały przeciwlotnicze.
  • Realizacja planów jest uzależniona od nieodpłatnego przekazania przez władze miasta około 8 hektarów gruntów na potrzeby wojska. Obecnie trwają rozmowy w tej sprawie.
  • Dodatkowo, w najbliższych dniach w tarnowskich Zakładach Mechanicznych ma zostać podpisana umowa na produkcję polskich systemów antydronowych.

Wojsko Polskie w Tarnowie. Minister stawia miastu kluczowy warunek

Podczas noworocznego spotkania ludowców w Tarnowie padły słowa, na które wielu mieszkańców czekało od dawna. Jak podaje Radio Kraków, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, oficjalnie potwierdził plany przywrócenia w mieście stałej obecności armii zawodowej.

Kluczem do powodzenia całej operacji jest jednak kwestia gruntów. Ministerstwo Obrony Narodowej prowadzi już zaawansowane rozmowy z władzami Tarnowa w sprawie pozyskania terenów niezbędnych do budowy nowej infrastruktury wojskowej. Warunkiem realizacji tych planów jest nieodpłatne udostępnienie przez samorząd odpowiednich gruntów. Chodzi o działkę o powierzchni około ośmiu hektarów, która musiałaby zostać przekazana na potrzeby wojska. Od decyzji tarnowskich radnych i prezydenta zależy więc, czy żołnierze faktycznie wrócą do miasta.

Nowoczesne systemy antydronowe powstaną w Tarnowie

Powrót armii to nie jedyna pozytywna informacja dla regionu. Wicepremier Kosiniak-Kamysz zapowiedział również kolejny krok w rozwoju lokalnego przemysłu zbrojeniowego. Już w najbliższych dniach w tarnowskich Zakładach Mechanicznych ma zostać podpisana strategiczna umowa. Dotyczy ona produkcji nowoczesnych, polskich systemów antydronowych. To właśnie w Tarnowie miałyby powstawać zaawansowane technologie do zwalczania bezzałogowych statków powietrznych, które stały się kluczowym elementem współczesnego pola walki.

