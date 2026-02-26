Włamanie do parafii w Sokołowie Podlaskim. Złodziej podał zaskakujący powód

W Sokołowie Podlaskim doszło do włamania do parafii, gdzie złodziej został nakryty przez duchownego.

Mężczyzna tłumaczył swoje działanie głodem, jednak z plebanii zniknęła gotówka.

Sprawca został zatrzymany, a za kradzież z włamaniem grozi mu do 10 lat więzienia.

Monitoring zaalarmował wikariusza o intruzie

Do incydentu doszło w niedzielę, 22 lutego. Sprawca dostał się do wnętrza budynku parafialnego, wypychając okno w pomieszczeniu spiżarni. Jego obecność nie pozostała niezauważona, gdyż system monitoringu natychmiast ostrzegł wikariusza. Duchowny udał się we wskazane miejsce i napotkał tam obcego mężczyznę. Intruz próbował się usprawiedliwiać, twierdząc, że wszedł do środka wyłącznie z głodu i nie zamierzał niczego przywłaszczać. Ksiądz wyprowadził 57-latka poza teren kościelny, ale wkrótce zorientował się, że z pomieszczenia zniknęły pieniądze, dlatego niezwłocznie powiadomił policję.

Zatrzymanie w Kosowie Lackim

Funkcjonariusze jeszcze tego samego dnia namierzyli podejrzanego na terenie miejscowości Kosów Lacki. Zebrany w sprawie materiał dowodowy był wystarczający, aby postawić mężczyźnie zarzut kradzieży z włamaniem. Za popełnione przestępstwo grozi mu teraz surowa kara do 10 lat pozbawienia wolności.