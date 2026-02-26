Włamanie do parafii w Sokołowie Podlaskim. Złodziej podał zaskakujący powód

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
2026-02-26 10:50

Mundurowi z Sokołowa Podlaskiego zatrzymali 57-latka podejrzanego o kradzież z włamaniem na terenie jednej z parafii. Mężczyzna został nakryty przez księdza i tłumaczył swoje zachowanie głodem, jednak z budynku zniknęła gotówka. Teraz grozi mu wieloletnia odsiadka.

Głodny złodziej w Sokołowie Podlaskim. Włamał się do plebanii, wikariusz zaalarmował policję

i

Autor: KPP Sokołów Podlaski/ Materiały prasowe
Super Express Google News
  • W Sokołowie Podlaskim doszło do włamania do parafii, gdzie złodziej został nakryty przez duchownego.
  • Mężczyzna tłumaczył swoje działanie głodem, jednak z plebanii zniknęła gotówka.
  • Sprawca został zatrzymany, a za kradzież z włamaniem grozi mu do 10 lat więzienia.

Monitoring zaalarmował wikariusza o intruzie

Do incydentu doszło w niedzielę, 22 lutego. Sprawca dostał się do wnętrza budynku parafialnego, wypychając okno w pomieszczeniu spiżarni. Jego obecność nie pozostała niezauważona, gdyż system monitoringu natychmiast ostrzegł wikariusza. Duchowny udał się we wskazane miejsce i napotkał tam obcego mężczyznę. Intruz próbował się usprawiedliwiać, twierdząc, że wszedł do środka wyłącznie z głodu i nie zamierzał niczego przywłaszczać. Ksiądz wyprowadził 57-latka poza teren kościelny, ale wkrótce zorientował się, że z pomieszczenia zniknęły pieniądze, dlatego niezwłocznie powiadomił policję.

Ksiądz zaatakował psa

Polecany artykuł:

Nowe ustalenia ws. śmierci 31-latka na plebanii w Drobinie. Przyczyną zatrucie …

Zatrzymanie w Kosowie Lackim

Funkcjonariusze jeszcze tego samego dnia namierzyli podejrzanego na terenie miejscowości Kosów Lacki. Zebrany w sprawie materiał dowodowy był wystarczający, aby postawić mężczyźnie zarzut kradzieży z włamaniem. Za popełnione przestępstwo grozi mu teraz surowa kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Polecany artykuł:

Ksiądz z siekierą zamordował i podpalił znajomego. Zostanie przebadany przez ps…
Zbrodnia pod Grójcem. Ksiądz przyznał się do zabójstwa. Policja przeszukała plebanię [ZDJĘCIA]. Kontener: Warszawa
Galeria zdjęć 24
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

SOKOŁÓW PODLASKI
PARAFIA
PLEBANIA
WŁAMANIE
ZŁODZIEJ