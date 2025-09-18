Ksiądz z siekierą zamordował i podpalił znajomego. Zostanie przebadany przez psychiatrę

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
PAP
PAP
2025-09-18 12:41

Ksiądz Mirosław M. z gminy Tarczyn, który według śledczych brutalnie zamordował swojego znajomego, zostanie poddany badaniom psychiatrycznym. Prokuratura chce mieć pewność, czy duchowny był poczytalny w momencie dokonania tej makabrycznej zbrodni. Co dokładnie się wydarzyło?

Makabra pod Tarczynem. Siekiera, ogień i umowa darowizny w tle

Sprawa, która wstrząsnęła opinią publiczną, dotyczy proboszcza z Przypek koło Tarczyna. Mirosław M. jest podejrzany o zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem 68-letniego Anatola Cz. Mężczyźni mieli się pokłócić w samochodzie, a wtedy duchowny miał zaatakować znajomego siekierą, a następnie go podpalić.

W tle zbrodni pojawia się umowa darowizny nieruchomości, którą Anatol Cz. miał wcześniej zawrzeć z księdzem. W zamian za to Mirosław M. miał pomóc bezdomnemu mężczyźnie w znalezieniu mieszkania i zapewnieniu opieki. Czy to właśnie konflikt na tle tej umowy doprowadził do tragedii? Śledczy spróbują to wyjaśnić.

Skandal w parafii! Ksiądz okazał się lubieżnikiem

Proboszcz podejrzany o zabójstwo. Ważne informacje z prokuratury!

Psychiatrzy zbadają księdza

Prokuratura niezwłocznie podjęła kroki w celu wyjaśnienia stanu psychicznego Mirosława M. W najbliższym czasie duchowny zostanie przebadany przez dwóch psychiatrów. Badanie odbędzie się w trybie ambulatoryjnym.

„Oskarżony zostanie doprowadzony, biegli psychiatrzy przeprowadzą z nim wywiad lekarski, przeanalizują dokumentację medyczną i na tej podstawie sporządzą opinię o jego poczytalności w chwili popełnienia czynu” – wyjaśniła prok. Góźdź.

Jeśli jednorazowe badanie nie da jednoznacznych odpowiedzi, konieczna będzie dłuższa obserwacja psychiatryczna w warunkach szpitalnych.

Czy ofiara żyła w momencie podpalenia? Kluczowe ustalenia biegłych

Śledztwo w sprawie zabójstwa Anatola Cz. jest w toku. Prokuratura gromadzi materiał dowodowy, który pozwoli na ustalenie wszystkich okoliczności tej tragedii. Jednym z kluczowych elementów jest ustalenie, czy Anatol Cz. żył w momencie podpalenia. Biegli, na podstawie badania stężenia hemoglobiny tlenkowęglowej we krwi ofiary, mają dać odpowiedź na to pytanie.

Kara? Od 15 lat więzienia

Sąd Rejonowy w Grójcu zastosował trzymiesięczny areszt tymczasowy dla Mirosława M. Duchowny przyznał się do zbrodni, złożył obszerne wyjaśnienia i wyraził skruchę. Jednak to nie uchroni go przed konsekwencjami prawnymi. Za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem grozi mu kara od 15 lat więzienia do dożywocia.

Proboszcz stoi za straszną zbrodnią. „Wiedzieliśmy, że strzela do zwierząt, ale…
Mirosław M., proboszcz z gminy Tarczyn, doprowadzony do prokuratury
ZABÓJSTWO SIEKIERĄ
KSIĄDZ
PODPALENIE