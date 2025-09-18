Ksiądz z siekierą zamordował i podpalił znajomego. Zostanie przebadany przez psychiatrę

Makabra pod Tarczynem. Siekiera, ogień i umowa darowizny w tle

Sprawa, która wstrząsnęła opinią publiczną, dotyczy proboszcza z Przypek koło Tarczyna. Mirosław M. jest podejrzany o zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem 68-letniego Anatola Cz. Mężczyźni mieli się pokłócić w samochodzie, a wtedy duchowny miał zaatakować znajomego siekierą, a następnie go podpalić.

W tle zbrodni pojawia się umowa darowizny nieruchomości, którą Anatol Cz. miał wcześniej zawrzeć z księdzem. W zamian za to Mirosław M. miał pomóc bezdomnemu mężczyźnie w znalezieniu mieszkania i zapewnieniu opieki. Czy to właśnie konflikt na tle tej umowy doprowadził do tragedii? Śledczy spróbują to wyjaśnić.

Psychiatrzy zbadają księdza

Prokuratura niezwłocznie podjęła kroki w celu wyjaśnienia stanu psychicznego Mirosława M. W najbliższym czasie duchowny zostanie przebadany przez dwóch psychiatrów. Badanie odbędzie się w trybie ambulatoryjnym.

„Oskarżony zostanie doprowadzony, biegli psychiatrzy przeprowadzą z nim wywiad lekarski, przeanalizują dokumentację medyczną i na tej podstawie sporządzą opinię o jego poczytalności w chwili popełnienia czynu” – wyjaśniła prok. Góźdź.

Jeśli jednorazowe badanie nie da jednoznacznych odpowiedzi, konieczna będzie dłuższa obserwacja psychiatryczna w warunkach szpitalnych.

Czy ofiara żyła w momencie podpalenia? Kluczowe ustalenia biegłych

Śledztwo w sprawie zabójstwa Anatola Cz. jest w toku. Prokuratura gromadzi materiał dowodowy, który pozwoli na ustalenie wszystkich okoliczności tej tragedii. Jednym z kluczowych elementów jest ustalenie, czy Anatol Cz. żył w momencie podpalenia. Biegli, na podstawie badania stężenia hemoglobiny tlenkowęglowej we krwi ofiary, mają dać odpowiedź na to pytanie.

Kara? Od 15 lat więzienia

Sąd Rejonowy w Grójcu zastosował trzymiesięczny areszt tymczasowy dla Mirosława M. Duchowny przyznał się do zbrodni, złożył obszerne wyjaśnienia i wyraził skruchę. Jednak to nie uchroni go przed konsekwencjami prawnymi. Za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem grozi mu kara od 15 lat więzienia do dożywocia.