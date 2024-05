Horror w Woli Szczucińskiej

Zadźgała córeczki we śnie. Kamera nagrała, jak płoną w ognisku

Kochała, dbała, a potem... pozbawiła życia. To co zrobiła Monika B. (40 l.) z Woli Szczucińskiej swoim maleńkim córeczkom mrozi krew w żyłach. W ich domu w czwartkowy wieczór (16 maja) rozegrał się horror. W piątek śledczy odkryli tam ślady krwi, a kamera monitoringu nagrała, jak matka niesie ciała Nadii i Oliwii w kierunku ogniska, a potem je pali. We wtorek odbędzie się sekcja zwłok dziewczynek.