Książulo w Krakowie odwiedził bar Kantyna

Książulo, czyli Szymon Nyczke, staje się jednym z najlepiej rozpoznawalnych polskich youtuberów. Chociaż stroni od wywiadów w mediach i błysków fleszy, nie można mu odmówić ogromnej rozpoznawalności, co widać także po jego filmach. Ludzie często zaczepiają go na ulicy, gratulując ciekawego contentu. Trudno sie także dziwić. W serwisie YouTube obserwuje go już 1,39 miliona osób. W swoich podróżach kulinarnych zwiedza całą Polskę i ocenia lokalną kuchnię. Ostatnio influencer ze swoim camperem zawitał do Krakowa, gdzie odwiedził m.in. bar Kantyna.

Bar Kantyna w Krakowie mieści się przy ul. Igołomskiej 31 i serwuje dania polskiej kuchni. Książulo zagościł tam i od razu dał się skusić na klasyczne zupy. Zamówił m.in. zupę grochową, żurek oraz "zupę Smoka". Z tych dań najbardziej zachwyciła go grochówka. Youtuber nie ukrywał, że nie spodziewał się, że tego typu danie tak bardzo przypadnie mu do gustu. Przyznał, że nie spodziewał się rewelacji, jednak smak i zapach dania momentalnie podbił jego serce.

— Bardzo dobrze pachnie, jak pan nam ją podał, to od razu we mnie buchnął ten zapach. Chyba lubię grochówkę. Przez ten groch czuję, jakbym coś zdrowego jadł. Mega dobra i nigdy bym nie przypuszczał, że będę fanem grochówki. Uważam, że ta grochówka jest świetna. Jestem w szoku, bo spodziewałem się, że to będzie troszkę takie dziadowskie, ten klimat trochę taki na siłę będzie, a dostaniemy coś zwykłego — zachwycał się Książulo.

Bar Kantyna w Krakowie. Książulo zachwycony serwowanym jedzeniem

A jak Książulo ocenił pozostałe dania, których miał okazję spróbować w krakowskim barze Kantyna? Żurek zebrał zdecydowanie pozytywne opinie, za to "zupa Smoka", w której znalazło się mięso, kukurydza, czerwona fasola i ostra przyprawa nie przypadła mu do gustu. Książulo skusił się jeszcze na placki ziemniaczane z gulaszem i to danie bezsprzecznie mu posmakowało. Ogólna ocena dań była na tyle pozytywna, że youtuber przyznał Kantynie naklejkę "muala", którą otrzymują jedynie najlepiej ocenione przez niego lokale, w których można naprawdę smacznie zjeść. Można się spodziewać, że ta recenzja przysporzy właścicielowi baru wielu nowych klientów.

