Spis treści

Perła polskich uzdrowisk nie przestaje zaskakiwać. Powstaje nowa atrakcja

Na terenie Polski znajdziemy wiele miejscowości uzdrowiskowych, które co roku przyciągają do siebie mnóstwo odwiedzających. Prawdziwą perełką możemy nazwać jednak nie tylko kultowy Ciechocinek, ale także małopolskie miasteczko, a dokładnie Krynicę-Zdrój. To malownicza miejscowość znana od lat ze swoich uzdrowiskowych tradycji, która już wkrótce wzbogaci się o nową atrakcję! Okazuje się bowiem, że w sercu urokliwego uzdrowiska ma powstać wodny plac zabaw połączony ze ścianką wspinaczkową! To już kolejna inwestycja, która ma uatrakcyjnić pobyt turystów i mieszkańców w tym malowniczym zakątku małopolski. Kiedy otwarcie?

Co ciekawego w Krynicy-Zdroju? Niebawem otwarcie wodnego placu zabaw

Góra Parkowa w Krynicy-Zdroju zyska nową atrakcję! Oprócz malowniczych widoków, szlaków i kolejki linowo-terenowej, już wkrótce na turystów czekać będzie kompleks wodnego placu zabaw ze ścianką wspinaczkową i kawiarnią. Inwestycja za blisko 7 mln złotych ma być gotowa lada moment - burmistrz Piotr Ryba zapowiada otwarcie ścianki wspinaczkowej w maju, a wodny plac zabaw ruszy wraz z początkiem wakacji.

Góra Parkowa w Krynicy-Zdroju to raj dla rodzin, a nowy kompleks z wodnym placem zabaw, ścianką wspinaczkową i kawiarnią sprawi, że na miejsce z pewnością przybywać będzie jeszcze więcej odwiedzających.

W galerii zdjęć poniżej zamieszczamy fotografie z Krynicy-Zdroju, zachęcamy do sprawdzenia!

Ciechocińskie tężnie Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Czytaj więcej o polskim samorządzie w serwisie Polski Samorząd