Przełomowa decyzja w sprawie zabudowy Zakrzówka. Nie ma zgody na blok mieszkalny

Polak zgarnął najwyższą wygraną w losowaniu Eurojackpot. To prawdziwa fortuna!

Wydał 10 zł i wydrapał sobie fortunę. Taka suma nie zmieści się do żadnego portfela

To jedyne takie uzdrowisko w Polsce. Kuracjusze leczą się w centrum miasta!

Decyzja prezydenta Krakowa w sprawie wydania pozwolenia na budowę wielorodzinnego budynku mieszkalnego na Zakrzówku została uchylona przez wojewodę małopolskiego, który występował w postępowaniu jako organ II stopnia.

Inwestycja miała powstać na nieruchomości znajdującej się przy ul. Twardowskiego. Na mocy uchwały krakowskiej rady miejskiej, teren ten stał się jednak częścią nowoustanowionego użytku ekologicznego "Zakrzówek - enklawa wschodnia".

- Wydaliśmy decyzję uchylającą wydane przez Prezydenta Miasta Krakowa w styczniu 2025 roku pozwolenie na budowę. Można powiedzieć, że to decyzja dwuczęściowa. Z jednej strony bowiem uchylamy to pozwolenie, z drugiej – odmawiamy wydania zgody na budowę. Termin na rozpatrzenie odwołań przedłużyliśmy tak, aby orzekać w sprawie pozwolenia na budowę w ustabilizowanym stanie prawnym. Wyrok WSA się bowiem uprawomocnił. Ustanowienie użytku ekologicznego „Zakrzówek – enklawa wschodnia” jest zatem w mocy prawnej, a obejmuje ono m.in. działkę przy ul. Twardowskiego, której dotyczy pozwolenie – poinformował wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar. - Podstawowym uzasadnieniem uchylenia pozwolenia na budowę jest właśnie aktualny stan prawny. Na terenie użytku ekologicznego wprowadzone są m.in. zakazy „niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu lub obszaru” oraz „wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu”. Oceniliśmy, że mimo przeznaczenia terenu w planie miejscowym pod „zabudowę mieszkaniowo–usługową” – w praktyce zakazy dotyczące użytku ekologicznego oznaczają brak możliwości prowadzenia zaawansowanych prac ziemnych, określonych we wniosku inwestora – dodaje wojewoda.

Decyzja wojewody jest ostateczna, ale nieprawomocna. Można ją zaskarżyć do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie. Jeśli jednak żadna z sześciu stron postępowania nie zaskarży decyzji wojewody w ustawowym terminie (30 dni), ta ulegnie uprawomocnieniu.

Pobicie w centrum Krakowa. Bili i kopali ofiarę po brzuchu

16-letni Szymon zabity przez rówieśnika. W miejscu tragedii palą się znicze Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.