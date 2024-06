Rozpoczął działalność Obserwator Finansowy TV

10 czerwca 2024 r. uruchomiliśmy nowy kanał Obserwatora Finansowego, który jest nadawany na żywo na YouTube. W Obserwator Finansowy TV znajdą Państwo ciekawe materiały dotyczące bankowości centralnej, finansów i gospodarki. Do programu zapraszamy uznanych ekspertów i praktyków życia gospodarczego z Polski i zagranicy. Obserwator Finansowy TV to bezpośredni dostęp do najlepszej wiedzy ekonomicznej i finansowej. Zachęcamy Państwa — przedstawicieli mediów, instytucji i ośrodków — do korzystania z naszych zasobów. Zapewniamy, że poziom naszego kanału TV jest równie wysoki jak prestiżowego Obserwatora Finansowego, który jest powszechnie czytany i cytowany.

Prof. Adam Glapiński, Prezes NBP

Zapraszamy: poniedziałek-piątek, godz. 9.00-15.00;

kanał YouTube Obserwatora Finansowego

