Zamordowała swoje małe córeczki. "Mogła trawić ją psychoza"

Mieszkańcy Woli Szczucińskiej wciąż nie potrafią zrozumieć tego, co wydarzyło się w ich niewielkiej miejscowości. 40-letnia Monika odebrała życie swoich córkom, a następnie ich ciała wrzuciła do ogniska, które rozpaliła za domem. Biegły psycholog zdradza, co mogło kierować kobietą tamtego wieczora.