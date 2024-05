Dzięki temu odzyskasz glow i taflę na swoich włosach. Ten kosmetyk niemalże wtopi blask w kosmyki

Wypadanie włosów to rzecz całkowicie normalna. Uznaje się, że człowiek traci nawet 100 włosów dziennie. Problem zaczyna się wtedy, gdy włosy zaczynają nadmiernie wypadać. Powodów takiego stanu rzeczy jest wiele, od niewłaściwie dobranej pielęgnacji po zmiany hormonalne i chorobowe. Na wypadające włosy genialnie sprawdzi się wcierka ze skrzypu polnego oraz pokrzywy. To jedna z najbardziej skutecznych mieszanek na porost włosów. Hamuje ona wypadanie i przyspiesza wzrost. Do garnuszka wrzuć 1 łyżeczkę skrzy polnego oraz 1 łyżeczkę pokrzywy. Zalej to wodą i gotuj przed około 20 minut. Odstaw go wystygnięcia i przecedź przez sito. Tak przygotowaną mieszankę wcieraj w skórę głowy. Możesz ją stosować nawet codziennie. Pamiętaj jednak, że samodzielne przygotowywane kosmetyki należy na bieżąco zużywać. Nie posiadają on konserwantów, które przedłużą ich termin przydatności. Skrzy polny niweluje wypadanie włosów i przeciwdziała rozdwajaniu się końcówek, pokrzywa zaś wpływa na ich kondycje. Sprawia, że włosy stają się mocniejsze i mniej się łamią.

