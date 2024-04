Aldona Orman tuż przed kolejną operacją przeżywa rodzinny dramat. Jej córka jest w rozpaczy

Aldona Orman poinformowała o tym, że jej pies odszedł, gdy był na zabiegu czyszczenia zębów u weterynarza. Nie wybudził się z narkozy. Najbardziej po stracie czworonoga cierpi 16-letnia Idalia, córka aktorki "Klanu".

- Kochani, naszego ukochanego pieska, przyjaciela, członka rodziny od 7 lat, cudownego, wyjątkowego, Kochanego Fikusia🖤🖤🖤🖤 zostawiliśmy wczoraj u weterynarza na chwilę, tylko na wyczyszczenie zębów z kamienia. Lekarz przekazał, po wcześniejszym zrobieniu wszystkich badań, że musi to zrobić pod narkozą. I …….. Fikuś się już nie wybudził 🖤 Nie żyje🖤 Jesteśmy zrozpaczeni. Jest nam strasznie przykro, smutno, źle. Moja córeczka Idalia cały czas płacze. Nie wiem co robić…. Proszę, bądźcie bardziej ostrożni co do lekarzy waszych przyjaciół- zwierzątek! Nie popełniajcie tego błędu! - czytamy we wpisie Orman na Instagramie.

Bardzo współczujemy straty!

