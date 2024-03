Cudem uniknęła śmierci. Teraz Aldona Orman chwali się piękną córką

Córka Aldony Orman świetnie posługuje się językiem niemieckim, dalej rozwija także swój talent wokalny. Idalia to prawdziwy dar od Boga. Aktorka była bowiem przekonana, że nie może mieć dzieci. - W 2001 roku przeszłam sespę. Tylko 4% ludzi na świecie przeżywa sepsę, to jest bardzo ciężka choroba. I było udowodnione różnymi badaniami, że nie będę mogła urodzić dziecka. Ja o tym wiedziałam i lekarze także o tym wiedzieli. Ale pewnego razu, gdy ponowiłam badania, wyniki były zupełnie inne. Profesor, który mnie prowadził, myślał wręcz, że to wyniki kogoś innego. Ale wyszło, że zdarzył się cud, że jestem w ciąży. Lekarzom trudno było w to uwierzyć - wyznała w "Vivie" Orman.

Idalia ma już plany na przyszłość. Będzie studiowała zagranicą. - Ze względu na to, że chodzę do międzynarodowej szkoły to jest to nieomijalny etap. Mam teraz głównie przedmioty w języku niemieckim i gdybym miała teraz iść na studia po polsku, to ja nie umiałabym się odnaleźć. Nawet jak rozmawiam z moimi rówieśnikami z polskich szkół, to czasem nie wiem, o co im chodzi. A jak przetłumaczę to na niemiecki, to okazuje się, że wszystko jest dla mnie jasne. Na studiach w Polsce byłoby mi więc o wiele trudniej - powiedziała córka gwiazdy "Klanu".

Kilka miesięcy temu Idalia przeżyła rodzinny dramat. Jej mama przeszła serię operacji wywołanych pęknięciem czterech tętniaków w mózgu. Wszystko zdarzyło się, gdy Aldona Orman była na planie "Klanu". Do szpitala zabrała ją karetka. Aktorka dziękowała potem za uratowanie życia.

